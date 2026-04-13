Vanspor’la olan sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek olan Çağlar Şahin Akbaba’nın yaptığı paylaşım dikkat çekti. Van Spor’da önemli bir hikayenin parçası olduğuna işaret eden Çağlar, ligde kalma hedefini başardıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Vanspor FK’da kaleci Çağlar Şahin Akbaba’dan ligin bitimine kısa bir süre kala açıklama geldi. Sezon başında, takımın 1. Lig’e yükselmesinin ardından teknik direktör transferinden sonra ilk imza atan futbolcu olan Akbaba, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda mesajı verdi. Akbaba, oynadığı karşılaşmalarda kalesinde kritik kurtarışlar yaparak Vanspor taraftarlarının gönlünde yer edindi.

“TAKIM OLARAK EN KRİTİK HEDEFLERDEN BİRİNİ BAŞARDIK”

Akbaba açıklamasında, “Bu sezon, Vanspor ile birlikte önemli bir hikayenin parçası oldum. Uzun bir aradan sonra bu ligde mücadele eden bir takım olarak en kritik hedeflerden birini başardık, ligde kalıcılığı sağlamak.” dedi.

VANSPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Takım arkadaşlarına ve camiaya teşekkür eden başarılı file bekçisi, “Bu süreçte sahada ter döken tüm takım arkadaşlarıma, emek veren hocalarımıza, kulüp çalışanlarımıza, başkanımıza ve yönetimine, her şartta yanımızda olan taraftarımıza teşekkür ederim. Hep birlikte zor bir süreci omuz omuza vererek aştık.” ifadelerini kullandı.

“VAN ŞEHRİ VE BU ARMA, ÇOK DAHA GÜZEL BAŞARILARI HAK EDİYOR”

Vanspor’un geleceğine dair inancını dile getiren Akbaba, “Bu sadece bir başlangıç. Bu kulübün önünde daha güçlü, daha iddialı sezonlar olduğuna yürekten inanıyorum. Van şehri ve bu arma, çok daha güzel başarıları hak ediyor. Benim için de çok değerli bir yıl oldu. Mücadele ettiğim her anı gururla hatırlayacağım. Yolumuz açık olsun.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA’NIN VANSPOR PERFORMANSI

7 Ağustos 2025 tarihinde Vanspor ile sözleşme imzalayan ve kontratı 30 Haziran 2026’da sona erecek olan Çağlar Şahin Akbaba, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 32 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. 7 maçta kaptanlık pazubandını takan tecrübeli kaleci, 34 haftada kalesinde 39 gol görerek ligin en az gol yiyen kalecileri arasında yer aldı.

Akbaba, geçtiğimiz hafta oynanan Serik Spor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alırken, Adana Demirspor maçında da yedek kaldı, dün oynanan Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasında ise kadroda yer almadı.