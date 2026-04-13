Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve VANOTED paydaşlığında düzenlenen 4. Badem Çiçeği Festivali hazırlıkları sürüyor. Festival kapsamında bu yıl foto safari etkinliği de yer alıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinliğe kayıtlar 13 Nisan itibarıyla başladı. 26 Nisan’a kadar sürecek etkinlikte, katılımcılar Akdamar Adası konsepti doğrultusunda çekimler gerçekleştirecek. Fotoğraf tutkunları, badem çiçekleriyle bütünleşen ada manzaralarını kadrajlarına yansıtacak.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin kayıt işlemleri Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılırken, detaylı şartnameye https://van.ktb.gov.tr⁠ adresinden ulaşılabilecek. Yarışma sonunda dereceye giren eserler ödüllendirilecek. Bu kapsamda birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 3 adet mansiyon ödülü 5 bin TL, 10 adet sergileme ödülü 3 bin TL ve 3 adet sosyal medya (Instagram) ödülü 3 bin TL olarak belirlendi.

Yarışmanın seçici kurulunda ise Fırat Yurdakul (Foto Muhabiri-Fotoğraf Sanatçısı), Oktay Subaşı (Öğretim Üyesi-Fotoğraf Sanatçısı), Seyit Konyalı (Fotoğraf Sanatçısı), Mehmet Aslan (Fotoğraf Sanatçısı) ve Kenan Nihat Elçi (Fotoğraf Sanatçısı) yer alıyor.