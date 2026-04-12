Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Manisa Futbol Kulübü’nü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip attığı tek golle kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Ünal Can Pektaş, karşılaşmanın dengede geçtiğini belirterek iki takımın da galibiyeti hak edebileceğini söyledi.

Pektaş, açıklamasında, “Aslında bugün her iki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. Rakibimiz Vanspor, bence kadro kalitesi olarak iyi ve oturmuş bir takım. Bugün bize göre daha fazla pozisyona girdiler, bunu doğru söylemek gerekiyor. Ancak değerlendiremediler. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bugün kazanan taraf biz olduk.” dedi.

“GALİBİYETİ EŞİME VE KIZIMA ARMAĞAN EDİYORUM”

Bugün etkili bir geçişten gol bulduklarını belirten Pektaş, “Bugün etkili bir geçişten gol bulduk. Aslında daha doğru final paslarıyla farkı artırabilirdik. Ancak sonuçta galip gelen taraf biz olduk. Dün bir kızım dünyaya geldi. Bu galibiyeti eşime ve kızıma armağan ediyorum. Matematiksel olarak halen ihtimaller var. Futbolda yüzde 1 bile olsa ihtimal önemlidir. Bu ihtimaller ortadan kalktığında yeni sezon planlaması için başkanımız ve yönetimimizle oturup konuşacağız. Takdir her zaman onların.” şeklinde konuştu.

“ZEMİN İYİ OLSAYDI VANSPOR DAHA FAZLA PUAN TOPLARDI”

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Osman Ünal Can Pektaş, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Vanspor’un kalecilerinin ayakları çok iyi. Bekleri de oyuna doğru şekilde katıyorlar. Bu nedenle kanat oyuncularımızı daha geride konumlandırdık. Ön alan baskısında kalecinin de oyuna dahil olmasıyla birlikte bu önlemi aldık ve zaman zaman sahada altılı bir görüntü oluşturduk. Ayrıca son üç maçlık bir haftadayız. Manisa-Van arası uzun bir yol ve bu da yorgunluk oluşturdu. Hava şartları da etkiliydi. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; zemin bu şehre yakışmıyor. Zemin daha iyi olsaydı Vanspor’un daha fazla puan toplayabileceğini düşünüyorum. İlk yarıda kaçan pozisyonlarda topun sekmesi de bunu gösteriyor. Açıkçası bugün şans da bizden yanaydı.”