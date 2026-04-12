Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulübü’ne mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, yaşanan mağlubiyeti “futbolun şakası” olarak nitelendirdi.

Korkmaz, açıklamasında, “Bugün şunu söyleyeyim; futbol zaman zaman takımlara, kulüplere şaka yapabiliyor. Bugün de futbolun şakasıyla karşılaştık. Rakipten bahsetmeyeceğim. Kendi yaptıklarımız ve yapamadıklarımız ortada. Yaklaşık 50 kez rakip ceza sahası çevresinde topla buluştuk ama sonuç sıfır gol. Bunun artık açıklanacak bir tarafı yok.” dedi.

“SON ÜÇ MAÇTA DA AYNI CİDDİYETLE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR”

Ligin son evresine geldiklerini belirten Korkmaz, “İçinde bulunduğumuz sürece baktığımızda ligin son evresine geldik. Futbolcu arkadaşlarımın yüksek motivasyonla ortaya koyduğu mücadele ve ürettikleri futbol için kendilerine teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz durum göz önünde bulundurulduğunda sahadaki duruşlarına saygı duyuyorum. Ancak bugün gerçekten futbolun bir şakasıyla karşılaştık. Bundan sonraki üç maçta da aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Vanspor’un son üç maçta maksimum puanı alması ve ligi daha iyi bir puanla tamamlaması gerekiyor. Mevcut puan durumumuz bizi tatmin etmiyor.” ifadelerini kullandı.

“KALAN MAÇLARDA SKOR ÜRETME KONUSUNDA BU KADAR CÖMERT OLAMAYIZ”

İmaj Altyapı Van Spor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, ifadelerini şu sözlerle tamamladı; “Artık kalan maçlarda skor üretme konusunda bu kadar cömert olamayız. Önümüzde üç hafta var. Bu sürecin ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Camia, yönetim ve teknik heyet olarak ben de detaylı bir analiz yapacağım. Gerekirse her şeyi belgeleriyle açıklayacağım. Şu an önceliğimiz sportif başarı. Üç hafta sabretmemiz gerekiyor.”