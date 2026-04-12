Trendyol 1. Lig 35. hafta mücadelesinde temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, sahasında Manisa Futbol Kulübü’nü ağırladı. Karşılaşmada kırmızı siyahlı Van ekibi etkili pozisyonlar bulmasına rağmen sahasında Manisa ekibine mağlup oldu.

Karşılaşmaya Van ekibi başladı. İlk dakikalardan itibaren oyuna hakim olan taraf Vanspor oldu. 3. dakikada etkili gelen kırmızı-siyahlı ekip, Santeri Hostikka’nın vuruşundan faydalanamadı.

İlk bölümlerde topa hakim olan ve sürekli pozisyon üretmeye çalışan Vanspor, 21. dakikada yine etkili geldi. Ivan Cedric ile gol arayan Van temsilcisinde, Cedric’in vuruşunda kaleciye çarpan top kornere çıktı.

35. dakikada Santeri Hostikka’nın şık vuruşunda kaleci topa hakim oldu.

36. dakikada Vanspor bir kez daha gole yaklaştı. Emir Bars’ın ceza sahasına gönderdiği topa Mehmet Özcan etkili vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

İlk devrede iki takım da gol yollarında etkili olmaya çalışsa da aranan gol gelmedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da kontrollü başladı. 55. dakikada Vanspor bir kez daha etkili geldi. Oğulcan Çağlayan’ın pasında Ivan Cedric’in şık vuruşunu kaleci Vedat Karakuş kornere çeldi.

70.dakikada konuk ekip etkili geldi. Sonradan oyuna giren 23 numaralı Muhammed Enes Kiprit, yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Vanspor beraberlik için yüklense de aradığı golü bulamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.