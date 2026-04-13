Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü’nün devre arasında kadrosuna kattığı, Galatasaray’ın eski oyuncularından Oğulcan Çağlayan, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yaşadığı sakatlık sürecine değinen tecrübeli futbolcu, Vanspor’daki şartlara da vurgu yaptı.

“ÇOK ŞANSSIZ SÜREÇLER YAŞADIM”

Çağlayan açıklamasında, “Ben sizlere karşı çok dürüst olacağım. Bu şehre ve bu takıma devre arasında katıldım. Çok şanssız süreçler yaşadım. İmzayı attığım gün çıktığım antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ardından Iğdır karşılaşmasında yalnızca 40 dakika sahada kalabildim. Akabinde tek bir antrenmana çıkmadan Bandırma ve Sivasspor karşılaşmalarına çıktım. Sivasspor’a karşı oynanan maçta iç yan bağlarımı 2. derece yırttım ve 5 hafta sahalardan uzak kaldım.” dedi.

Tecrübeli oyuncu, “Yaşadıklarımın hepsini bahane veya bir sebep olarak görebilirsiniz. Son 2 senede 1 maç kaçırmayan bir oyuncu olarak bunları sizlerle paylaşıyorum.” diye konuştu.

“VANSPOR’UN TESİS VE STAT İHTİYACI VAR”

Vanspor’un tesis ve stat ihtiyacına da dikkat çeken Çağlayan, “Vanspor’un acil bir şekilde takımın sağlıklı antrenman yapacağı bir tesise kavuşması, maçlarını oynayabileceği uygun bir stadyuma erişmesi bu şehrin ve bu takımın sevdalılarının en büyük arzusu olmalıdır.” diye kaydetti.

“TAKIM, BULUNDUĞU ŞARTLAR ALTINDA BİR MUCİZEYİ BAŞARDI”

Takımın mevcut şartlara rağmen önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Çağlayan, “Bu takım, bu sezon içinde bulunduğu şartlar altında bir mucizeyi başarmış ve gemiyi limana çok sağlıklı bir şekilde ulaştırmıştır. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Şehrin önde gelenlerinin, değerli başkanımız ile iş birliği içinde Vanspor’a sağlıklı bir antrenman sahası ve stadyum konusunda destek olmaları çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

“TARAFTAR HER ZAMAN HAKLIDIR VE DAHA FAZLASINI İSTER”

“İnsanları kaybetmek çok kolaydır. İnsanları kazanmak ise çok değerlidir” diyerek sözlerine devam eden Oğulcan Çağlayan, “Sizlerden ricam, yeni sezon için bu konulara önem vermenizdir. Ben, oynadığımız bu ligde formasını giydiğim takımlar altında 4 şampiyonluk yaşadım. Bizim şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sağlıklı bir antrenman ve maç sahası. Bugüne kadar yapılan tüm eleştirilere boynum kıldan incedir. Taraftar her zaman haklıdır ve daha fazlasını ister. Sevgi ve saygılarımla.” dedi.

Devre arasında 1,5 yıllık sözleşmeyle Vanspor’a katılan Oğulcan Çağlayan, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Çağlayan, şu ana kadar 6 maçta ilk 11’de sahaya çıkarken, 2 maçta ise sonradan oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu şuana kadar Vanspor’da skor üretemedi. Vanspor’un bu süreçte oynadığı 14 maçın 6’sında ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.