Yıllardır nisan ayında kar yağışı görmeyen vatandaşlar baharı beklerken kışı yeniden yaşadı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi geçti.

40 yıldır nisan ayında karın yağdığını görmediğini söyleyen İsmet Maral, "Tarih 13 Nisan 2026. Baharı beklerken kışa geri döndük. Her taraf beyaza büründü. 40 yıldır nisan ayında kar görmedim. Şu an kar görünce hayretler içinde kaldık. İnşallah bu kar yağışıyla bütün barajlarımız dolmuştur. Kar berekettir" dedi.