Yaz mevsimine sayılı günler kala aniden düşen hava sıcaklığı, ilçenin coğrafi yapısı gereği yüksek rakımlı bölgelerinde kıştan kalma görüntülerin oluşmasına yol açtı. Hava sıcaklığının düşmesiyle etkisini artıran kar yağışı, mayıs ayında ilçenin yüksek rakımlı bölgelerini beyaza bürüdü.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, "Bugün öğle saatlerine kadar Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman sert rüzgar (20-40 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Hakkari çevreleri ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Başkale) ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli sağanak ve yerel olarak gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir, yağış anında kuvvetli rüzgar, düşük kotlarda sel, su baskını, heyelan, kar erimesi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.