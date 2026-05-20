İlçeye bağlı Yeni Cami Mahallesi'nde yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı ve biyolog Vedat Atlı, evinin karşısındaki çalılıklarda uzun süredir üç karganın sürekli aynı noktada beklediğini fark etti. Kargaların hareketlerini inceleyen Atlı, kuşlardan birinin sol kanadının yaralı olduğunu ve uçamadığını, diğer iki karganın ise onu korumak için adeta nöbet tuttuğunu tespit etti.

Yaklaşık bir aydır yaralı karganın başından ayrılmayan diğer iki karganın sergilediği dayanışma, doğadaki yardımlaşmanın en somut örneklerinden birini oluşturdu. Mahalle sakinlerinin de ilgisini çeken kargalar, her sabah kendileri için bırakılan yiyeceklerle beslenirken, yaralı karganın güvenliği diğer kargalar tarafından gün boyunca sağlanmaya devam ediyor.

"Vefa gösterip onu terk etmediklerini fark ettim"

İHA muhabirine konuşan yaban hayatı fotoğrafçısı Vedat Atlı, kuşların bölgede adeta bir koruma kalkanı oluşturduğunu belirtti. Fotoğrafçı Atlı, "Uzun bir süredir oturduğum evin karşısındaki çitlerde sürekli üç karganın durduğunu görüyordum. Birisi yalnız kalıyordu, ikisi de onu belli bir mesafeden izliyordu.

Bu durum sürekli devam ediyordu. İlk olarak bir ay önce fark ettim; kargaların geliş ve göç mevsimi olduğu için sıradan bir olay sandım, belki yuva yapmak için yer arıyorlardır diye düşündüm. Sonra yaklaşık 20 gün önce salonda otururken, karganın sol kanadını aşağı doğru indirdiğini fark ettim. Sol kanadı sakat, yani uçamıyor. Çalıların arasına giriyor, koşuyor ama uçup kaçamıyor.

Biraz daha dikkatli bakınca, o iki karganın aslında ona gözetmen olduğunu, ailesinden geldiklerini ve vefa gösterip onu terk etmediklerini fark ettim. Bunun üzerine onları beslemeye başladım. Şimdi her sabah evden çıkışta bir poğaça ya da bir parça ekmek koyuyorum. Onlar da çitlerde sesimi duyunca gelip ekmeklerini yiyorlar, karınlarını doyuruyorlar" dedi.

"İlginç bir vefa örneği"

Kuşlar arasındaki sosyolojik ilişkiden çok etkilendiğini dile getiren Atlı, "Doğada, alanda da bu tür durumları görüyorum ama bunu bizzat kapımın önünde yaşamak, şahit olmak bize ilginç hissettirdi. Belli bir alanı kapıp onu korumaları ve tehlikelerden gözetmeleri nedeniyle mutlu oluyoruz. Bunu fark edebiliyorum, bir kedi bile yaklaşsa kesinlikle izin vermiyorlar.

Karga tam olarak yardıma muhtaç bir durumda mı, açıkçası bilmiyorum. Yanaşmaya çalıştığınız zaman çalıların arasına kaçıyor, kendini koruyor. Sadece kanadında ya bir yorgunluk ya da bir sakatlık var, tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama kendini çok yardıma muhtaçmış gibi hissettirmiyor.

Buna rağmen diğerleri sürekli başında bekleyip onu koruyorlar. Bu ilişkileri, bu vefaları ne zamana kadar devam edecek bilmiyorum ama bizi derinden etkiledi. Ben şahsen çok etkilendim" diye konuştu.

"Kuşların ilişkisi ilginç bir seviyede"

Kargaların alan savunmasını üst düzeyde olduğunu ifade eden Atlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte şöyle bir şey fark ediyorsunuz: Önce belli bir alanı kontrol ediyorlar, sakat karga daha sonra oraya iniyor. Etrafında geziyorlar. Bir tehlike geldiği zaman, örneğin bir araba yanaştığında, önce o sağlam kargalar gelip her şey yolunda mı diye kontrol ediyor. Daha sonra diğeri yanaşıyor. Çok ilginç. Bizlerin hayvanların hayatlarına dair, belki dillerini çözme konusundaki bu durumunu gelecek nesiller fark edecek ama aralarındaki ilişki gerçekten ilginç bir seviyede."