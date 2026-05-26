İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçede kardan kapanan üs bölgelerine ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler, Dağlıca bölgesinde bulunan ve kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunda zorlu bir çalışma yürütüyor.

Karla Mücadele-21

Bölgede günlerdir çalışma yürüten ekipler, zorlu arazi koşulları ve metrelerce yükseklikteki kar kütleleri nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Ekipler, söz konusu yolları kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA