27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak Kurban Bayramı’nda vatandaşlar sabah saatlerinde camilere giderek bayram namazını eda edecek. Bayram namazının ardından ise kurban kesimleri gerçekleştirilecek, aile ziyaretleri yapılarak bayramlaşma geleneği yaşatılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre Van merkezde bayram namazı saat 05.20’de kılınacak.

Van’da bayram namazının en erken kılınacağı ilçeler saat 05.16 ile Çaldıran ve Saray olurken, en geç bayram namazının kılınacağı ilçe ise saat 05.23 ile Bahçesaray olacak.

İşte Van’da ilçe ilçe bayram namazı saatleri:

Edremit: 05:20

İpekyolu: 05:20

Tuşba: 05:20

Bahçesaray: 05:23

Başkale: 05:18

Çaldıran: 05:16

Çatak: 05:22

Erciş: 05:19

Gevaş: 05:21

Gürpınar: 05:17

Muradiye: 05:17

Özalp: 05:17

Saray: 05:16