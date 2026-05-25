27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Bayram süresince Van’da nöbetçi olacak fırınlar da belli oldu.

Bayram günlerinde Van’daki fırınların nöbet listesi Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından açıklandı.

İşte Bayram süresince açık olacak fırınlar;

1.GÜN

1. Beslen Unlu Mamulleri - Sıhke Cad. Hacı Hidayet Camii yanı

2. Hacıoğlu Ekmek Fab. - Şerefiye Mah.

3. Şafak Fırını - Şafak Mah.

4. Van Taş Ekmek - Vali Mithat Bey Mahallesi Çavuşbaşı Cad.

5. Uyaş Ekmek Kevenli - Kevenli TOKİ

6. Süver Taş Ekmek - İskele Cad.

7. Hacıoğlu Ekmek Fab. - İkinisan Polis Evi karşısı

8. Ünseli Unlu Mamulleri - Erciş yolu üzeri

9. Öz Elif Unlu Mamulleri - Gölbaşı Cad. Müftülük yanı

10. Efe Unlu Mamulleri - Alipaşa Cad. Roka Market yanı

11. Sofi Baba Ekmek Fab. - Şerefiye Mah. Şerefiye Cad. No:46, İpekyolu/Van

12. Yeni Şafak Fırını - Şafak Mah.

13. Fidanlar Taş Ekmek - Çavuşbaşı Caddesi

14. Harman Ekmek Fab. - Edremit Durağı Odalar İş Merkezi altı

15. Aldemir Unlu Mamulleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi, Tuşba/Van

16. Yusufoğlu Ekmek Fab. - Çohaz Petrol, Zaferler İlköğretim Okulu yanı

17. Göktat Unlu Mamulleri - Bostaniçi Mahallesi Barış 2 Caddesi No:27/A, İpekyolu/Van

18. Kardeşler Ekmek Fab. - İskele Cad.

19. Mirzaoğlu Ekmek Fab. - Sebze Hali civarı, Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu yanı

20. Demirhan Ekmek - Terzioğlu Cad. Hatuniye Mahallesi

21. Beyoğlu Ekmek Fab. - Hafiziye Mah. Şehit Osman Çavuş Sokak, Barışkent Sitesi karşısı

2.GÜN

1. Göktat Unlu Mamulleri – Bostaniçi Mahallesi Barış-2 Caddesi No:27/A-27, İpekyolu/Van

2. Kardeşler Ekmek Fab. – İskele Cad.

3. Aslı Ekmek Fırını – Hacıbekir Mah. Sebze Hali civarı

4. Nur Güneş – Seyit Fehim Arvasi, Doğu Cd. No:278

5. Başak Taş Ekmek – Alipaşa Cad.

6. Beslen Unlu Mamulleri – Sıhke Cad. Hacı Hidayet Camii yanı

7. Hacıoğlu Ekmek Fab. – Şerefiye Mah.

8. Van Taş Ekmek – Vali Mithatbey Mahallesi Çavuşbaşı Cad.

9. Süver Taş Ekmek – İskele Cad.

10. Hacıoğlu Ekmek Fab. – İkinisan Polis Evi karşısı

11. Ünseli Unlu Mamulleri – Erciş yolu üzeri

12. Öz Elif Unlu Mamulleri – Gölbaşı Cad. Müftülük yanı

13. Sofi Baba Ekmek Fab. – Şerefiye Mah. Şerefiye Cd. No:46, İpekyolu/Van

14. Yeni Şafak Fırını – Şafak Mah.

15. Fidanlar Taş Ekmek – Çavuşbaşı Caddesi

16. Harman Ekmek Fab. – Edremit Durağı Odalar İş Merkezi altı

17. Aldemir Unlu Mamulleri – Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi, Tuşba/Van

18. Başit Ekmek Fırını – Şabaniye Mah. Şabaniye Cad.

19. Şekerler Ekmek Fab. – Gölbaşı Cad.

20. Yasin Oğlu Ekmek Fab. – Ordu Cad. Ulu Camii karşısı

21. Mirzaoğlu Ekmek Fab. – Sebze Hali civarı Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu yanı

22. Demirhan Ekmek – Terzioğlu Cad. Hatuniye Mahallesi

23. Beyoğlu Ekmek Fab. – Hafiziye Mah. Şehit Osman Çavuş Sokak, Barışkent Sitesi karşısı

3.GÜN

1-Beslen Unlu Mamulleri - Sıhke Cad. Hacı Hidayet Camii yanı

2-Toprak Ekmek Fab. - Karşıyaka Mahallesi Eski Karşıyaka Fırını

3-Yalçınkaya Unlu Mamulleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi, Tuşba/Van

4-Başak Taş Ekmek - İpekyolu Cad.

İbrahim Oğlu - Yeni Mahalle Demirköprü

5-Hasat Unlu Mamulleri - İskele Cad. Keremoğlu Petrol yanı

6-Akköprü Taş Ekmek - Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi

7-Haktan Unlu Mamulleri - Erciş yolu üzeri Şehel Petrol

8-Gölbaşı Unlu Mamulleri - Gölbaşı Cad.

9-Köylüm Ekmek Fab. - İstasyon Mah.

10-Çağdaş Ekmek - Edremit Yeni TOKİ

11-Altın Odun Ekmek - Erek Dağı Cad. Sosyal Meskenler karşısı

12-Büyükşehir Unlu Mamulleri - Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi Kardelen Sokak

13-Van Gölü Ekmek Fab. - İskele Cad.

14-İskele Ekmek Fab. - Şerefiye Mah. Ferit Melen Cd. No:70

15-Ekmek Teknesi - Ordu Cad. Japon Pasajı karşısı

16-Köylüm Ekmek Fab. - İstasyon Mah.

17-Öz Elif Unlu Mamulleri - Gölbaşı Cad. Müftülük yanı

18-Harman Ekmek Fab. - Edremit Durağı Odalar İş Merkezi altı

19-Göktat Unlu Mamulleri - Bostaniçi Mahallesi Barış-2 Caddesi No:27/A-27, İpekyolu/Van

20-Şekerler Ekmek Fab. - Gölbaşı Cad.

21-Kardeşler Ekmek Fab. - İskele Cad.

22-Başit Ekmek Fırını - Şabaniye Mah. Şabaniye Cad.

23-Demirhan Ekmek - Terzioğlu Cad. Hatuniye Mahallesi

24-Beyoğlu Ekmek Fab. - Hafiziye Mah. Şehit Osman Çavuş Sokak, Barışkent Sitesi karşısı

4.GÜN

1. Sarmaşık Ekmek Fab- Kale Yolu

2. Özberk Ekmek Fırını- Hacıbekir Caddesi

3. Sahil Ekmek Fab- iskele Cad. Sonu

4. Van Eksan Halk Ekmek Fab- Organize Sanayi - Büfeler

5. Kardeşler Ekmek Fab- İskele Cad.

6. Kampüs Taş Ekmek- Erciş Yolu

7. İslamoğlu Unlu Mamulleri- şerefiye mah. Demirciler sok.

8. Kardeşler Taş Ekmek- Karşıyaka Mah.

9. Kervan Taş Ekmek- İkinisan Kavşagı Van Avm Yanı

10. Edremit Ekmek Sarayı- Toki Yolu Üzeri

11. Başak Taş Ekmek- Gölbaşı Cad

12. Kıtır Ekmek- Erek Meydanı

13. Kıtır Ekmek- Karşıyaka, Yaşar 2. Sk.

14. Ekmek Dünyası- Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi

15. Yalçınkaya Unlu Mamulleri- İstasyon Mah

16. Köylüm Ekmek Fab- Edremit Duragı Odalar İş Merkezi Altı

17. Harman Ekmek Fab- Sıhke Cad Hacı Hidayet Camii Yanı

18. Beslen Unlu Mamulleri- Bostaniçi Mahallesi Barış 2 Caddesi

19. Göktat Unlu Mamulleri- Gölbaşı Cad

20. Şekerler Ekmek Fab- Şabaniye mah. Şabaniye cad

21. Başit Ekmek Fırını- Eski ceza evi cad

22. Öz Polatlar- Hafiziye Mah Şehit Osman Çavuş Sokak

23. Beyoğlu Ekmek Fab- Barışkent Sitesi

Karşısı

24. Demirhan Ekmek- Terzioğlu Cad Hatuniye Mahallesi