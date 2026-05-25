27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Bayram süresince Van’da nöbetçi olacak fırınlar da belli oldu.
Bayram günlerinde Van’daki fırınların nöbet listesi Van Lokantacılar Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından açıklandı.
İşte Bayram süresince açık olacak fırınlar;
1.GÜN
1. Beslen Unlu Mamulleri - Sıhke Cad. Hacı Hidayet Camii yanı
2. Hacıoğlu Ekmek Fab. - Şerefiye Mah.
3. Şafak Fırını - Şafak Mah.
4. Van Taş Ekmek - Vali Mithat Bey Mahallesi Çavuşbaşı Cad.
5. Uyaş Ekmek Kevenli - Kevenli TOKİ
6. Süver Taş Ekmek - İskele Cad.
7. Hacıoğlu Ekmek Fab. - İkinisan Polis Evi karşısı
8. Ünseli Unlu Mamulleri - Erciş yolu üzeri
9. Öz Elif Unlu Mamulleri - Gölbaşı Cad. Müftülük yanı
10. Efe Unlu Mamulleri - Alipaşa Cad. Roka Market yanı
11. Sofi Baba Ekmek Fab. - Şerefiye Mah. Şerefiye Cad. No:46, İpekyolu/Van
12. Yeni Şafak Fırını - Şafak Mah.
13. Fidanlar Taş Ekmek - Çavuşbaşı Caddesi
14. Harman Ekmek Fab. - Edremit Durağı Odalar İş Merkezi altı
15. Aldemir Unlu Mamulleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi, Tuşba/Van
16. Yusufoğlu Ekmek Fab. - Çohaz Petrol, Zaferler İlköğretim Okulu yanı
17. Göktat Unlu Mamulleri - Bostaniçi Mahallesi Barış 2 Caddesi No:27/A, İpekyolu/Van
18. Kardeşler Ekmek Fab. - İskele Cad.
19. Mirzaoğlu Ekmek Fab. - Sebze Hali civarı, Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu yanı
20. Demirhan Ekmek - Terzioğlu Cad. Hatuniye Mahallesi
21. Beyoğlu Ekmek Fab. - Hafiziye Mah. Şehit Osman Çavuş Sokak, Barışkent Sitesi karşısı
2.GÜN
1. Göktat Unlu Mamulleri – Bostaniçi Mahallesi Barış-2 Caddesi No:27/A-27, İpekyolu/Van
2. Kardeşler Ekmek Fab. – İskele Cad.
3. Aslı Ekmek Fırını – Hacıbekir Mah. Sebze Hali civarı
4. Nur Güneş – Seyit Fehim Arvasi, Doğu Cd. No:278
5. Başak Taş Ekmek – Alipaşa Cad.
6. Beslen Unlu Mamulleri – Sıhke Cad. Hacı Hidayet Camii yanı
7. Hacıoğlu Ekmek Fab. – Şerefiye Mah.
8. Van Taş Ekmek – Vali Mithatbey Mahallesi Çavuşbaşı Cad.
9. Süver Taş Ekmek – İskele Cad.
10. Hacıoğlu Ekmek Fab. – İkinisan Polis Evi karşısı
11. Ünseli Unlu Mamulleri – Erciş yolu üzeri
12. Öz Elif Unlu Mamulleri – Gölbaşı Cad. Müftülük yanı
13. Sofi Baba Ekmek Fab. – Şerefiye Mah. Şerefiye Cd. No:46, İpekyolu/Van
14. Yeni Şafak Fırını – Şafak Mah.
15. Fidanlar Taş Ekmek – Çavuşbaşı Caddesi
16. Harman Ekmek Fab. – Edremit Durağı Odalar İş Merkezi altı
17. Aldemir Unlu Mamulleri – Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi, Tuşba/Van
18. Başit Ekmek Fırını – Şabaniye Mah. Şabaniye Cad.
19. Şekerler Ekmek Fab. – Gölbaşı Cad.
20. Yasin Oğlu Ekmek Fab. – Ordu Cad. Ulu Camii karşısı
21. Mirzaoğlu Ekmek Fab. – Sebze Hali civarı Vali Mithat Bey İlköğretim Okulu yanı
22. Demirhan Ekmek – Terzioğlu Cad. Hatuniye Mahallesi
23. Beyoğlu Ekmek Fab. – Hafiziye Mah. Şehit Osman Çavuş Sokak, Barışkent Sitesi karşısı
3.GÜN
1-Beslen Unlu Mamulleri - Sıhke Cad. Hacı Hidayet Camii yanı
2-Toprak Ekmek Fab. - Karşıyaka Mahallesi Eski Karşıyaka Fırını
3-Yalçınkaya Unlu Mamulleri - Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi, Tuşba/Van
4-Başak Taş Ekmek - İpekyolu Cad.
İbrahim Oğlu - Yeni Mahalle Demirköprü
5-Hasat Unlu Mamulleri - İskele Cad. Keremoğlu Petrol yanı
6-Akköprü Taş Ekmek - Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi
7-Haktan Unlu Mamulleri - Erciş yolu üzeri Şehel Petrol
8-Gölbaşı Unlu Mamulleri - Gölbaşı Cad.
9-Köylüm Ekmek Fab. - İstasyon Mah.
10-Çağdaş Ekmek - Edremit Yeni TOKİ
11-Altın Odun Ekmek - Erek Dağı Cad. Sosyal Meskenler karşısı
12-Büyükşehir Unlu Mamulleri - Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi Kardelen Sokak
13-Van Gölü Ekmek Fab. - İskele Cad.
14-İskele Ekmek Fab. - Şerefiye Mah. Ferit Melen Cd. No:70
15-Ekmek Teknesi - Ordu Cad. Japon Pasajı karşısı
16-Köylüm Ekmek Fab. - İstasyon Mah.
17-Öz Elif Unlu Mamulleri - Gölbaşı Cad. Müftülük yanı
18-Harman Ekmek Fab. - Edremit Durağı Odalar İş Merkezi altı
19-Göktat Unlu Mamulleri - Bostaniçi Mahallesi Barış-2 Caddesi No:27/A-27, İpekyolu/Van
20-Şekerler Ekmek Fab. - Gölbaşı Cad.
21-Kardeşler Ekmek Fab. - İskele Cad.
22-Başit Ekmek Fırını - Şabaniye Mah. Şabaniye Cad.
23-Demirhan Ekmek - Terzioğlu Cad. Hatuniye Mahallesi
24-Beyoğlu Ekmek Fab. - Hafiziye Mah. Şehit Osman Çavuş Sokak, Barışkent Sitesi karşısı
4.GÜN
1. Sarmaşık Ekmek Fab- Kale Yolu
2. Özberk Ekmek Fırını- Hacıbekir Caddesi
3. Sahil Ekmek Fab- iskele Cad. Sonu
4. Van Eksan Halk Ekmek Fab- Organize Sanayi - Büfeler
5. Kardeşler Ekmek Fab- İskele Cad.
6. Kampüs Taş Ekmek- Erciş Yolu
7. İslamoğlu Unlu Mamulleri- şerefiye mah. Demirciler sok.
8. Kardeşler Taş Ekmek- Karşıyaka Mah.
9. Kervan Taş Ekmek- İkinisan Kavşagı Van Avm Yanı
10. Edremit Ekmek Sarayı- Toki Yolu Üzeri
11. Başak Taş Ekmek- Gölbaşı Cad
12. Kıtır Ekmek- Erek Meydanı
13. Kıtır Ekmek- Karşıyaka, Yaşar 2. Sk.
14. Ekmek Dünyası- Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi
15. Yalçınkaya Unlu Mamulleri- İstasyon Mah
16. Köylüm Ekmek Fab- Edremit Duragı Odalar İş Merkezi Altı
17. Harman Ekmek Fab- Sıhke Cad Hacı Hidayet Camii Yanı
18. Beslen Unlu Mamulleri- Bostaniçi Mahallesi Barış 2 Caddesi
19. Göktat Unlu Mamulleri- Gölbaşı Cad
20. Şekerler Ekmek Fab- Şabaniye mah. Şabaniye cad
21. Başit Ekmek Fırını- Eski ceza evi cad
22. Öz Polatlar- Hafiziye Mah Şehit Osman Çavuş Sokak
23. Beyoğlu Ekmek Fab- Barışkent Sitesi
Karşısı
24. Demirhan Ekmek- Terzioğlu Cad Hatuniye Mahallesi