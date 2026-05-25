Van’da birçok sektörde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle kurban kesiminde kullanılacak bıçaklar için bıçak bileme ustalarının yolu tutuluyor.

Vatandaşlar yeni bıçak satın almak ya da körelen bıçaklarını biletmek için bıçakçıların yolunu tutarken, ustalar da artan talepleri karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kentteki bıçakçılarda hareketlilik daha da arttı.

Kurban kesiminde zorluk yaşamak istemeyen vatandaşlar kullanacakları bıçak ve satırları bilemeye bırakıyor. Bıçak ustaları ise yoğunluğun arttığını belirterek bugün ve yarın önemli iş yüklerinin olacağını söyledi.

“40 TL’YE BIÇAKLAR BİLENİYOR”

Yaklaşık 65-70 yıldır aile mesleği olarak bıçakçılık yaptıklarını belirten bıçak bileme ustası Zafer Cengiz, bayram öncesi yoğunluğun arttığını söyledi.

Üçüncü kuşak olarak mesleği sürdürdüğünü ifade eden Cengiz, “Baba ve dededen kalma bir meslek. Yaklaşık 65-70 yıldır ailece bu işi yapıyoruz. Halkımız her zamanki gibi işlerini son günlere bırakmayı seviyor. Ama yoğunluğumuz da başladı ve artıyor. Normal bıçak bilemesini geçtiğimiz yıl 30 TL’ye yaparken bu yıl 40 TL’ye, büyük doğrama bıçaklarını ise 70 TL’ye biliyoruz.” dedi.

“BIÇAK BİLEMEYİ SON GÜNE BIRAKMAYIN”

İşlerin yoğunlaştığını kaydeden Cengiz, “Vatandaşlarımız özellikle son iki gün yoğunluk oluşturuyor. Bu nedenle fazla mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Son güne bırakıldığı için geri çevirdiğimiz vatandaşlar da olabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızın işlemlerini erkenden yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

“KÖRELMİŞ BIÇAKLAR KULLANILMAMALI”

Uzun yıllardır bıçak, satır ve masat satışı yaptıklarını da dile getiren Cengiz, kurban kesiminde kaliteli ve iyi bilenmiş bıçakların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Körelmiş bıçaklar kullanılmamalı. Bu hem kesimi zorlaştırıyor hem de hayvana eziyet oluyor. Vatandaşlarımız bileme işlemini mutlaka işin ehli kişilere yaptırmalı. Satışını yaptığımız bıçakların fiyatları ise 200 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar çıkıyor. Kurban kesiminde rahat etmek ve hayvana eziyet çektirmemek için kaliteli bıçak seçimi önemli.”