Tüm yurtta olduğu gibi Van’da da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, bayramı aileleri ve sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar seyahat planları yapıyor. 9 günlük tatilin etkisiyle son günlerde otogarda yoğunluk yaşanıyor.

Yetkililer, bilet satışlarında ciddi artış olduğunu ifade ederken, ihtiyaç duyulması halinde ek seferlerin düzenleneceğini belirtti. Şehir dışından Van’a gelişlerde otobüslerin büyük oranda dolu geldiğini aktaran firma temsilcileri, Van’dan çıkışların ise şu an için daha düşük seviyede olduğunu kaydetti.

ÖZAYDIN, “YOĞUNLUK ARTACAK”

Firma yetkilisi Musa Özaydın, eski bayramların uzağında olunmasına rağmen yoğunluk olduğunu belirterek, “Şimdiden tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Önceki bayramlardaki yoğunluk aranıyor tabi. Van’dan gidişler daha az ancak gelişler dolu geliyor.

İran’daki savaş nedeniyle turist sayısında ciddi düşüş yaşandı. Şu anda özellikle deprem bölgesinde çalışan vatandaşlarımız Van’a geliyor. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman gibi illerde çalışan birçok vatandaşımız ailelerinin yanına dönüyor.” dedi.

ERTEK, “BAYRAM SONRASI GİDİŞLERDE YOĞUNLUK OLUYOR”

Firma yetkilisi Azmi Ertek ise Van’dan çıkışların bayram öncesi düşük bayram sonrası yoğun olacağını dile getirerek; “Bayram öncesinde Van’dan gidişler daha az. Gelişlerde ise doluluk var. Az da olsa İranlı müşterilerimiz bulunuyor.

Bayram sonrasında ise genellikle Van’dan dönüşlerde yoğunluk yaşanıyor. Akaryakıt fiyatları ve diğer giderlerin artması nedeniyle bilet fiyatlarında da yükseliş oldu. Bu durum vatandaşları etkiliyor. Günlük Van çıkışlı 10 aracımız var. Önceden 4-5 araç çıkıyordu, şimdi ek seferler koyduk.” şeklinde konuştu.

ELÇİ: “OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ ZOR SÜREÇLERDEN GEÇİYOR”

Firma yetkilisi Umut Elçi de mevcut yoğunluğun beklentilerin altında kaldığını belirterek, “Van’dan çıkışlar an itibari ile daha az. Giden aracın masrafını karşılayacak seviyede değil. Gelişler biraz daha iyi olduğu için durumu kurtarıyor. Bayrama bir iki gün kala artış bekliyoruz. Bayram dönüşlerinde de yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Otobüs işletmeciliği şu anda zor süreçlerden geçiyor.” ifadelerini kullandı.

“VAN’A GELİŞLERDE YOĞUNLUK VAR”

Firma yetkilisi Mehmet Şirin Belin ise özellikle büyükşehirlerden Van’a gelişlerde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Belin, “İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden gelişlerde yoğunluk var ancak Van’dan çıkışlar düşük seviyede. 9 günlük tatilin başlamasıyla birlikte hareketlilik de başladı. Özellikle bayrama birkaç gün kala ciddi yoğunluk yaşanabilir.” dedi.