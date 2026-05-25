Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşların, kesim işleminin hemen ardından et tüketme eğiliminin sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, taze etin kas sertleşmesi nedeniyle tüketime uygun olmadığını belirtiyor. Etin pişirme kalitesinin artması ve sindirimin kolaylaşması için en az 12 ile 24 saat dinlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

"12-24 saat dinlendirilmesi önerilir"

İHA muhabirine konuşan Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Mehmet Emin Mavi, etin güvenli tüketimi için veteriner kontrolü ve hijyenik kesimin önemli olduğunu belirtti. Dr. Mavi, "Seçilecek etin güvenli olması, veteriner kontrolünden geçmiş ve hijyenik şartlarda kesilmiş olması anlamına gelir.

Kesilen etin hemen tüketilmesi tavsiye edilmez. Bunun sebebi, ‘ölüm sertliği' olarak adlandırılan kas sertleşmesi durumudur. Henüz kesilmiş bir etin bu şekilde tüketilmesi, sindirim zorluklarına yol açabileceği gibi pişirme açısından da uygun değildir. Bu nedenle etin kesildikten sonra en az 12-24 saat dinlendirilmesi önerilir" dedi.

Etin saklama şartları, kullanım süresine göre farklılık gösterdiğini dile getiren Mavi, "Kısa süreli muhafaza edilecek etler, buzdolabında 4 dereceye kadar olan sıcaklıklarda korunabilir. Uzun süreli muhafaza gerekiyorsa, etlerin eksi 18 dereceye kadar olan derin dondurucularda saklanması gerekir" diye konuştu.

Çiğ veya az pişmiş et tüketiminin paraziter hastalık riski taşıdığını ifade eden Mavi, "Bazı bulaşıcı hastalıklar hayvandan insana geçebilir. Bu durum genellikle sadece çiğ veya az pişmiş etten değil, hayvanın genel sağlık durumundan da kaynaklanır. Örneğin, hayvanın beslenme sürecinde aldığı bir parazit veya mikroorganizma, karaciğer ve akciğer gibi organlara yerleşebilir.

İnsanlar için bulaşıcı hastalıklara yol açabilen ‘kist hidatik' durumu buna bir örnektir. Kist hidatik, genellikle iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden bulaştığı gibi, hayvanlarda bulunan parazitler nedeniyle çiğ veya az pişmiş et tüketimiyle de insanlara geçebilmektedir" diye konuştu.