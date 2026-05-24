Hayvan sahipleri ve tüccarlar, hafta sonu itibarıyla kurbanlıklarını satmak için sabahın erken saatlerinde pazarın yolunu tutarken, kurbanlık almak isteyen vatandaşlar da erken saatlerde pazara akın ediyor.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi sınırları içerisinde Sıhke Gölü kenarında bulunan Van Canlı Hayvan Pazarı’nda bayram yoğunluğu artıyor. Kurbanlıklarını satmak isteyen besiciler ile hayvan almak isteyen vatandaşlar pazarda yoğunluk oluştururken, pazarın iki büyükbaş hayvanı ise görenlerin ilgisini çekiyor.

PAZARIN EN GÖZDE KURBANLIKLARI

Pazarın en gözde iki büyükbaş hayvanı arasında yer alan ve “Şampiyon” adı verilen 3 yaşındaki hayvan, canlı ağırlıkta 1 ton 200 kiloya ulaşıyor. Bir diğer dikkat çeken büyükbaş hayvan ise “Paşa” adı verilen 2 yaşındaki ve 1 ton 80 kilo ağırlığındaki kurbanlık oldu.

Heybetli görüntüleriyle vatandaşların ilgisini çeken hayvanlar, ağırlıkları nedeniyle yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor. Sahipleri büyük emeklerle büyüttükleri hayvanlar için ciddi alıcı beklerken, fiyatı duyan vatandaşlar ise temkinli yaklaşıyor.

“PAŞA” İÇİN 420 BİN TL İSTENİYOR

Tuşba ilçesine bağlı Çolpan Mahallesi’nden pazara geldiklerini belirten besici Mehmet Deniz, beraberinde getirdiği 5 büyükbaş hayvandan yalnızca birini satabildiğini söyledi.

Deniz, “Elimde ‘Paşa’ olarak adlandırdığımız, canlı ağırlığı 1 ton 80 kilo gelen bir hayvan var. Fiyat olarak 420 bin TL istiyoruz. Çok sevdiğimiz için adını Paşa koyduk. Diğer büyükbaş hayvanlarımız ise ortalama 600, 800 ve 850 kilo ağırlığında. Hafta sonu olmasına rağmen ciddi alıcı bulamadık. İnsanlar gelip soruyor ama alan olmuyor.” dedi.

Hayvanının 2 yaşında olduğunu belirten Deniz, pazarlık paylarının da bulunduğunu ifade ederek, “Yıllardır hayvancılık yapıyoruz ama yaptığımız masrafı karşılamıyor. İnşallah ciddi alıcı çıkarsa satarız. Her gün hayvanları götürüp getiremiyoruz. Satış yapamadığımız zaman burada geceyi geçiriyoruz.” diye konuştu.

“ŞAMPİYON” İÇİN 450 BİN TL TEKLİF EDİLDİ

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Çolpan Mahallesi’nden pazara gelen besici Gökhan Akman ise pazara yalnızca bir büyükbaş hayvan getirdiğini söyledi.

Pazardaki en büyük ve en ağır hayvanın kendisine ait olduğunu belirten Akman, “3 yıldır bu hayvana bakıyorum. Adını da ‘Şampiyon’ koyduk. Canlı ağırlığı 1 ton 200 kilo geliyor. Fiyat olarak 450 bin TL istiyorum. En son 410 bin TL teklif ettiler ancak kabul etmedim. Büyük emeklerle büyüttük ama henüz alıcısını bulamadık.” ifadelerini kullandı.

Hayvanını satamazsa birkaç gün daha pazarda kalacağını söyleyen Akman, “Böyle giderse 2-3 gün daha burada kalacağız. Ciddi alıcısı olursa yine anlaşabiliriz.” dedi.