Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının Ocak-Mart dönemini kapsayan Yapı İzin İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı, daire sayısı ve yüzölçümünde artış yaşandı. Van’da ise aynı dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısında yükseliş görüldü.

Açıklanan verilere göre, 2025 yılının aynı çeyreğine kıyasla 2026 yılı 1. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37,0 ve yüzölçümü yüzde 26,1 arttı. Türkiye genelinde yapı ruhsatı verilen bina sayısında yüzde 37’lik artış gerçekleşirken, Van’da bu oran yüzde 40,5 olarak kaydedildi.

2026 yılı 1. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüzölçümün yüzde 72,8’i belediyeler, yüzde 27,2’si ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2026 yılının ilk çeyreğinde yapı izin belgesi verilen bina sayıları illere göre şöyle sıralandı;

En düşükten en yükseğe doğru sıralamada Ardahan 5, Muş 29, Tunceli 97, Erzincan 222, Hakkari 199, Bingöl 256, Iğdır 394, Kars 462, Ağrı 861, Van bin 144, Erzurum bin 351, Bitlis bin 796, Elazığ 2 bin 165 ve Malatya 10 bin 136 olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’da 2025 yılının ilk çeyreğinde yapı izin belgesi verilen bina sayısı 814 olurken, 2026 yılının aynı döneminde bu sayı bin 144 olarak kaydedildi.