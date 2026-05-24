Van’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram hazırlıkları kapsamında vatandaşlar baklava, kadayıf ve künefe çeşitlerine yönelirken, işletmeler de sipariş almaya başladı. Tatlıcı esnafı Hakan Çırak, özellikle bayrama son birkaç gün kala sipariş yoğunluğunun arttığını ifade etti.

HAREKETLİLİK BAŞLADI

Yaklaşık 6-7 yıldır tatlı sektöründe hizmet verdiklerini belirten Hakan Çırak, bayram öncesinde hareketliliğin başladığını söyledi.

Çırak, “3-4 gündür siparişleri almaya başladık. Sipariş yoğunluğu genelde bayrama son 2-3 gün kala daha fazla artıyor. Vatandaşlar özellikle kadayıf ve baklava çeşitlerini tercih ediyor. Fiyatlar yüksek olsa da siparişlerde yoğunluk var.” dedi.

TATLI FİYATLARI

Tatlı işletmelerinde satışa sunulan ürünlerin kilogram fiyatları işletmeden işletmeye ve çeşidine göre değişiklik gösteriyor.

Bazı işletmelerde ortalama cevizli burma kadayıf 590 TL, fıstıklı burma kadayıf 690 TL, parmak fıstıklı kadayıf ve fıstıklı hasır kadayıf 720 TL, soğuk kadayıf ise 750 TL’den satışa sunuluyor. Baklava çeşitlerinde ise Antep cevizli baklava 690 TL, Antep fıstıklı baklava 850 TL, Antep havuç dilimi 870 TL, Ankara özel ve Antep soğuk baklava 890 TL, Antep şöbiyet baklava 950 TL, Antep midye baklava 980 TL, Antep fıstık sarma ise bin 250 TL’den alıcı buluyor.

Daha uygun fiyata tatlı satan işletmelerde ise; cevizli baklava 300 TL’den başlıyor, fıstıklı baklavanın fiyatı ise 600 TL dolaylarında alıcı buluyor.

Van’da çok sayıdaki işletmede ürün fiyatlarında oldukça geniş yelpazede farklılıklar olduğu da göze çarpıyor.