Van’da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kent merkezinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Sabah erken saatlerinde satıcılar da Cumhuriyet Caddesi ve ara sokaklarda tezgah açtı. Bir yandan evlerde ağırlanacak misafirler için hazırlık yapılırken, diğer yandan aileleri için bayramlık almak isteyen vatandaşlar da çarşı pazarda yoğunluk oluşturuyor.

YOL SABAH SAATLERİNDE TRAFİĞE KAPATILDI

Kentte alışveriş hareketliliğinin artmasıyla birlikte, Van’ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi de araç trafiğine kapatıldı. Edinilen bilgilere göre cadde, bugün sabah saat 08.00 itibarıyla araç geçişine kapatılırken, uygulamanın gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

CADDE ARİFE GÜNÜ DE TRAFİĞE KAPATILACAK

Öte yandan Arife Günü’nde de benzer uygulamanın devam edeceği, Cumhuriyet Caddesi’nin yine sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi. Uygulamanın hangi saatte sona ereceğinin ise yoğunluk durumuna göre netleşeceği kaydedildi.