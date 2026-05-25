Van’da kurban bayramı, hayvan pazarındaki hareketliliği artırdı. Besiciler yıl boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa sunarken, vatandaşlar da bütçelerine uygun hayvan almak için pazarda yoğunluk oluşturuyor.

Wanhaber ekibi olarak Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarının nabzını tuttuk. Pazarda sıkı pazarlıklar yaşanırken, besiciler soranın çok ancak alanın az olduğunu söyledi.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan fiyatları; hayvanın kilosuna, yaşına ve cinsine göre değişiklik gösterirken bazı besiciler satışların durgun olmasından dert yandı.

“BUGÜN YARIN SATIŞLARIN ARTMASINI BEKLİYORUZ”

Yaklaşık 40 yıldır hayvan alım satımı yaptığını belirten küçükbaş hayvan tüccarı Kerem Aydoğdu, artan maliyetlerden yakındı.

Aydoğdu, “Köylerden küçükbaş hayvanları satın alıp pazara getiriyoruz. Masraflarımız çok arttı. Yaptığımız satışlar masraflarımızı karşılamıyor. Hayvanın kilosuna göre fiyatı değişiyor. Bazen hiç siftah yapamıyoruz, bazen de satışlarımız iyi oluyor. Bugün 5 küçükbaş hayvan sattık. Şu an vatandaşlar gelip soruyor ama çoğu almadan gidiyor. Bugün yarın satışların artacağını düşünüyoruz. Sabah saat 06.00’da pazara geliyoruz, saat 10.00-11.00’e kadar burada kalıyoruz. Bayram yaklaştıkça burada geçirdiğimiz süre daha da artıyor.” dedi.

“SORAN ÇOK AMA ALAN AZ”

Yaklaşık 20 yıldır pazara gelip gittiğini söyleyen Necip Güneş ise, “Bazen alışverişlerde zarar da ediyoruz. Eskisi gibi kâr edemiyoruz. Pazara 50 koyun getirdim, ancak 4-5 tanesini satabildim. Bugün, özellikle arefe günü satışların artacağını düşünüyoruz. İnsanlar yer sıkıntısından dolayı kurban alımını son günlere bırakıyor. Bizim söylediğimiz fiyatları vatandaş beğenmiyor, vatandaşın verdiği fiyat da bizi tatmin etmiyor. Satış yapamadığımız için çoğu zaman hayvanlarla birlikte burada konaklıyoruz.” diye konuştu.

VATANDAŞLAR KÜÇÜKBAŞA YÖNELİYOR

Kurbanlık almak için pazara gelen Samet Yıldız ise büyükbaş hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, “Büyükbaş kurbanlık almak için geldik ancak fiyatlar oldukça yüksek. Bu yüzden vatandaşlar daha çok küçükbaş hayvanlara yöneliyor. 7 kişi yaklaşık 400 bin TL bütçeyle geldik. Birkaç hayvan için görüştük ama anlaşamadık. Muhtemelen biraz daha bakacağız. İnşallah istediğimiz gibi bir hayvan bulabiliriz.” ifadelerini kullandı.

“PAZAR DOLU AMA SATIŞLAR TATMİN ETMİYOR”

20 yılı aşkın süredir hayvan alım satımı yaptığını belirten Emin Aslan da satışların beklentinin altında olduğunu belirterek, “Sabahın erken saatlerinde pazara geliyoruz. 70 yaşındayım, bugün ancak 2 hayvan satabildim. İnşallah elimizdeki diğer hayvanları da satarız.” dedi.

30 yıldan fazladır hayvan tüccarlığı yaptığını belirten Hecer Aslan ise, “Bazen kâr ediyoruz, bazen zarar ediyoruz. Hayvan fiyatları kilosuna göre değişiyor. İnsanlarımız son günlere bırakmayı seviyor. İnşallah güzel satışlar yaparız.” diye konuştu.

“TEMENNİM, HAYVANLARIMI SATIP EVE DÖNMEK”

Yaklaşık 30 yıldır hayvan satışı yaptığını söyleyen Arif Çelen, pazara getirdiği büyükbaş hayvanların fiyatlarının 270 bin TL ile 300 bin TL arasında değiştiğini belirterek, “3 büyükbaş hayvan getirdim. Birisi 300 bin TL, diğeri 270 bin TL civarında. Bakımları oldukça zor. Satışlar da istediğimiz gibi gitmiyor. Temennimiz hayvanların tamamını satıp evimize dönmek.” dedi.

“BİZİM FİYATI ALICI, ALICININ TEKLİFİNİ BİZ BEĞENMİYORUZ”

Besici Abdurrahman Meydan ise bu yıl satışların şuana kadar iyi olmadığını belirterek, “20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu yıl gerçekten çok zor geçiyor. 15 büyükbaş hayvan getirdim. Bizim verdiğimiz fiyatı alıcı beğenmiyor, alıcının verdiği fiyat da bize uymuyor. Meydan kalabalık görünüyor ama satış az. Satamadığımız hayvanlarla burada kalıyoruz. Yaklaşık bir haftadır gidip geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

10 yıldır canlı hayvan pazarına geldiğini belirten Menderes Dağbaş ise, “4 büyükbaş hayvan getirdim. 380 bin TL’ye satmayı düşündüğümüz hayvanlar da var, 270 bin TL olanlar da var. Fiyatlar hayvanın kilosuna göre değişiyor. Soran çok oluyor ama alan az. Günlerdir gelip gidiyoruz. Umarım bugün yarın hayvanlarımızı satarız” dedi.