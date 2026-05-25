Kurbanlık alışverişi, market harcamaları ve bayram hazırlıkları nedeniyle vatandaşların nakit ihtiyacının arttığı biliniyor. Özellikle ATM’lerden para çekmek isteyen vatandaşlar uzun süre sıra beklemek zorunda kalırken bazı vatandaşlar ATM sayılarının artırılması gerektiğini ifade etti.

27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi Van’da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar hem çarşı merkezinde hem de banka ATM’lerinin bulunduğu bölgelerde yoğunluk oluşturdu.

ATM ÖNLERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kurban Bayramı’na 2 gün kala para çekmek veya bankacılık işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, ATM’ler önünde uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı. Özellikle Van’ın işlek cadde ve sokaklarında bulunan ATM’lerde gün boyunca yoğunluk yaşanıyor.

Bazı noktalarda kuyrukların metrelerce uzadığı görülürken vatandaşlar ATM sayılarının yetersiz ve genel olarak da kentin belli noktalarında olmasından yakındı. Kent merkezindeki ATM’lerin sınırlı sayıda olması nedeniyle oluşan yoğunluk, bayram öncesi daha da arttı.