Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 698 bin 755'e çıkarken devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 102 milyar 231,8 milyon liraya ulaştı.

Türkiye'de 2021 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeyle 18 yaş altı çocuklar veli veya vasileri aracılığıyla BES'e katılabiliyor. Doğumdan itibaren hesap açılabilen ve yüzde 20 devlet katkısıyla desteklenen sistem, çocuklara gelecekteki harcamaları için finansal güvence sunuyor.

AA muhabirinin Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla 18 yaş altında olan katılımcılara özel BES’te 15 Mayıs itibarıyla katılımcı sayısı 1 milyon 698 bin 755 oldu.

Bu dönemde, yasal temsilcilerin çocukları adına biriktirdiği fon tutarı 82 milyar 728,8 milyon liraya, devlet katkısı fon tutarı ise 19 milyar 503 milyon liraya ulaştı.

Böylece çocukların devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 100 milyar lira eşiğini aşarak 102 milyar 231,8 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde gönüllü BES katılımcılarının yüzde 16,5’ini, yani yaklaşık her 6 katılımcıdan 1'ini çocuklar oluşturdu. Bu gruptaki birikimler gönüllü taraftaki toplam fon büyüklüğünün yüzde 4,4’üne karşılık geldi.

En çok bebekler biriktirdi

Sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla yaş grupları bazında 18 yaş altı BES katılımcıları incelendiğinde, bebekler hem fon büyüklüğü hem de katılımcı sayısında öne çıktı. Devlet katkısı dahil en yüksek fon büyüklüğü 9 milyar 868,8 milyon lirayla "sıfır yaş" grubunda kaydedilirken "bir yaş" grubunun birikimi 6 milyar 480,7 milyon lira oldu.

Katılımcı sayısında da "sıfır yaş" grubu 167 bin 557 ile ilk sırada yer aldı. Bu grubu 116 bin 245 katılımcıyla "bir yaş" ve 105 bin 759 katılımcıyla "2 yaş" grubu izledi.

Öte yandan, fon büyüklüğü ve katılımcı sayısının en düşük olduğu "17 yaş" grubunda 54 bin 949 katılımcının toplam birikimi 3 milyar 361,2 milyon lira oldu.

Yılbaşından bu yana 55 binden fazla çocuk sisteme dahil oldu

Çocukların devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü geçen yılı 84 milyar 983,4 milyon lirayla, 18 yaş altı katılımcı sayısı ise 1 milyon 640 bin 982 ile kapatmıştı.

Söz konusu fon büyüklüğü, yılbaşından 15 Mayıs'a kadar geçen sürede 17 milyar 248,4 milyon liralık artış kaydetti. Aynı dönemde 18 yaş altı BES'e 57 bin 773 yeni katılımcı dahil oldu.

Gönüllü BES'te toplam fon büyüklüğü yaklaşık 2,32 trilyon lira

Bu arada, gönüllü BES tarafında tüm yaş gruplarında katılımcı sayısı 15 Mayıs itibarıyla 10 milyon 270 bin 446 olurken katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 318 milyar 665 milyon lirayı buldu.

Aynı dönemde, Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) de yer aldığı BES havuzunda devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü 2,5 trilyon liraya yaklaşırken, katılımcı sayısı 18 milyonun üzerine çıktı.