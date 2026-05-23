AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan, "2025-2 Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, en eski ve en yaygın iletişim araçlarından olan posta hizmeti, son yıllarda çok hızlı ve kapsamlı değişim içine girdi.

Teknolojik gelişmeler, kullanıcı taleplerindeki değişim ve yeni iş modelleri, posta hizmet sektörünün yapısını hızla dönüştürdü. Özellikle e-ticaretin büyümesi ve teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla, posta sektörü farklı bir yapıya geçti. Bu dönüşümün en belirgin sonucu, geleneksel mektup postası hacmindeki düşüş ve e-ticaret kaynaklı paket gönderilerindeki artış oldu.

Sektörde 59 posta hizmet sağlayıcısı faaliyet gösteriyor

Geçen yılın ikinci altı aylık dönemi itibarıyla, BTK tarafından yetkilendirilerek hizmet sunan toplam 59 posta hizmet sağlayıcısı, sektörde faaliyetlerini sürdürüyor.

Hizmet sağlayıcılara 27'si ulusal, 40'ı yerel olmak üzere toplam 67 yetkilendirme verildi. Böylece, söz konusu dönemde Türkiye genelinde toplam 8 bin 934 posta acente/şubesi hizmet vermiş oldu.

Anılan dönemde, ülkede posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri sayısı, yaklaşık 113 milyon olarak kayıtlara geçti.

Haberleşme gönderileri haricinde kalan ve posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısı ise yıllar itibarıyla artış eğiliminde olup, 2025 yılının ikinci altı ayında 767 milyon adedi aştı.

Gönderilerin yüzde 82,39'u şehirlerarası

Geçen yılın ikinci altı ayında, posta sektöründe elde edilen gelirler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 arttı ve toplamda 90,72 milyar lira seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde, haberleşme gönderilerinden yaklaşık 12,79 milyar lira gelir elde edilirken, posta kargosu/kolisi gönderilerinden elde edilen gelir yaklaşık 64,35 milyar lira oldu.

Geçen yılın ikinci yarısında, tüm posta kargosu/kolisi gönderilerinin yaklaşık yüzde 82,39'unun, şehirlerarası gönderilerden oluştuğu görüldü.

Yatırımların yüzde 67,1'i Trendyol tarafından yapıldı

2025 yılı ikinci yarısı itibarıyla posta sektöründe yaklaşık 115 bin kişi istihdam edildi. PTT, 2025 yılı ikinci altı aylık dönemi itibarıyla posta sektöründe çalışan toplam personelin yüzde 34'üne istihdam sağladı.

Ülke genelinde evrensel posta hizmeti sunmakla yükümlü olan PTT'yi yüzde 14'lük ve yüzde 11'lik paylarla sırasıyla Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo takip etti.

Aynı dönemde, posta sektöründe yatırım miktarı 8 milyar 726 milyon lira oldu.

Sektöre yapılan yatırımların yüzde 67,1'i Trendyol tarafından gerçekleştirildi. Trendyol'u yüzde 15,2’lik ve yüzde 5,6'lık paylarla sırasıyla MNG ve Aras Kargo izledi.