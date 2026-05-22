Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayına ilişkin enflasyon beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şimşek, küresel enerji fiyatları ve ekonomik belirsizliklerin baskısına rağmen vatandaşların ve reel sektörün geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinde iyileşme görüldüğünü ifade etti.

HANEHALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Bakan Şimşek, özellikle vatandaşların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinde dikkat çekici bir düşüş yaşandığını belirtti. Açıklamaya göre, mayıs ayında hanehalkının enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 2,1 puan geriledi.

Ekonomide uygulanan sıkı para politikaları ve dezenflasyon odaklı adımların beklentiler üzerindeki olumlu etkisinin görülmeye başladığını vurgulayan Şimşek, bu iyileşmenin kalıcı hale gelmesinin öncelikli hedef olduğunu kaydetti.

REEL SEKTÖRDE DE İYİLEŞME MESAJI

Açıklamada reel sektörün enflasyon beklentilerine de değinildi. Bakan Şimşek, üretici ve iş dünyasının 12 ay sonrası için enflasyon tahminlerinin mayıs ayında 0,6 puan gerilediğini belirtti.

Şimşek, yüksek enerji maliyetleri ve küresel ekonomik belirsizliklerin enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini ifade ederken, buna rağmen beklentilerdeki düşüşün ekonomi yönetiminin uyguladığı programın etkisini gösterdiğini dile getirdi.

“DEZENFLASYON POLİTİKALARINI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ”

Ekonomi yönetiminin temel önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri mayısta iyileşti. Yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da beklentilerde gerileme yaşandı. Bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

EKONOMİ YÖNETİMİ FİYAT İSTİKRARINA ODAKLANDI

Ekonomi çevreleri, enflasyon beklentilerindeki düşüşün piyasalardaki güven açısından önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi halinde fiyatlama davranışlarının da olumlu yönde etkilenebileceğini değerlendiriyor.

Ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarında sıkı duruşunu sürdürmesi bekleniyor.