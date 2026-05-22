Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ‘Kümes Hayvancılığını Geliştirme’ Projesi kapsamında yüzde 85’i hibeli 23 bin Yarka (Yumurtacı Tavuk) cinsi kümes tavuğu düzenlenen törenle üreticilere verildi.

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Garajında düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Musa Göktaş, ilgili Daire Başkanları, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Vali Ozan Balcı, bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan küçükbaş hayvancılık varlığının artırılmasına yönelik projelerin bir bir hayata geçirildiğini belirtti.

Çiftçinin ve tarımın her zaman yanında olduğunu ifade eden Vali Ozan Balcı, “Van tarım ve hayvancılık memleketi. İnsanlarımız burada tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Yaklaşık 23 bin yumurta tavuğunu 170 aileye veriyoruz. Bu etkinliğimiz çiftçinin ve tarımın yanında olduğumuzu ve ayrıca tarım ve hayvancılığa destek verdiğimizi gösteriyor.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili bir faaliyetimiz kapsamında 15'e yakın göletimizin inşaatı devam ediyor. Bu projeler tamamlanınca gerek hayvan yemi üretiminde gerek sulamada önemi oldukça fazla. Bu projeleri çok önemsiyorum.” dedi.

DÜVE ÜRETİM MERKEZİ

Düve üretim merkezine ilişkin de konuşan Vali Balcı; “Erciş yolu üzerinde bulunan VOTAŞ arazisi olarak bilinen 10 bin dönümlük alanda düve üretim merkezi kurduk. Orada aşılamalar yapıldıktan sonra hedefimiz 5 yıl içerisinde 30-40 bin düveyi vatandaşımıza 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli faizsiz dağıtımını yapacağız.

Koyun projemiz de devam ediyor. 270 bin koyunu 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli faizsiz olarak 2 bin 700'e yakın ailemize dağıttık. Buradaki hedefimiz 1 milyon. Aile sayısı da 10 bin olursa mutluluk duyarız. Gürpınar'da 40 bin dönüm alanda OSB kuruyoruz. Erciş ve Çaldıran'da Jeotermal ve organize seralarımızı kuruyoruz.

Jeotermalle ısınan seralarda üretim yapılacak. Bahçesaray'da Avrupa'nın sayılı alabalık yumurta ve yavru kuluçka üretim merkezlerinden birini kuruyoruz. Bu işleri çalışma arkadaşlarımızla yürütüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekrardan çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Program üreticilere tavuklarının teslim edilmesinin ardından sona erdi.