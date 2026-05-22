Van’da Kurban Bayramı öncesi seyyar satıcıların açtığı tezgahlara zabıta ekipleri tarafından müdahale edildi. Müdahalenin ardından seyyar satıcılar kısa süreli oturma eylemi yaptı.

İpekyolu ilçesine bağlı Kışla Yolu Sokak’ta gerçekleştirilen oturma eylemi nedeniyle bölgede trafik kısa süre içerisinde kilitlendi. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, çevrede yoğunluk yaşandı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yapılan müdahalenin ardından seyyar satıcılara ait araçlar kaldırıldı.

Bölgede yaşanan gerginliğin ardından trafik yeniden kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak: Fatma Öztürk / Mecnun Çali