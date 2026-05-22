Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026 yılı Nisan ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Nisan 2026’da Türkiye genelinde 10 bin 853 şirket kurulurken, Van’da ise 43 şirketin kuruluşu gerçekleştirildi.

Nisan 2026’da Türkiye genelinde 127 kooperatif ile bin 565 gerçek kişi ticari işletme faaliyete başladı. Aynı dönemde 2 bin 399 şirket ve 91 kooperatif tasfiye sürecine girerken, faaliyetlerini sonlandıran işletmelerin 3 bin 85’ini şirketler, 77’sini kooperatifler ve bin 785’ini gerçek kişi ticari işletmeler oluşturdu.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 7 bin 590, kapanan şirket sayısı ise 2 bin 580 olarak kayıtlara geçmişti.

VAN’DA KAPANAN VE AÇILAN ŞİRKET SAYISI

Van özelinde ise 2026 yılı Nisan ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artarak 43 olarak kaydedildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kentte 23 şirket kurulmuştu.

Raporda, Van’da Nisan 2026 döneminde 1 kooperatif ile 20 gerçek kişi ticari işletmenin kurulduğu bilgisi de yer aldı. Aynı dönemde kentte 7 şirket ve 1 kooperatif tasfiye sürecine girerken, faaliyetlerini sonlandıran işletmelerin 5’ini şirketler, 11’ini ise gerçek kişi ticari işletmeler oluşturdu. Bu dönemde Van’da kapanan kooperatif bulunmadı.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın aynı döneminde Van’da kapanan şirket sayısı 15 olarak kayıtlara geçmişti.

2026 yılının ilk dört aylık döneminde ise Van’da kurulan toplam şirket sayısı 173 olurken, kapanan işletme sayısı 25 olarak açıklandı. Aynı dönemde illere göre kurulan şirketlerin sermaye dağılımına ilişkin verilerde, Van’ın toplam sermaye tutarı 696 milyon 300 bin TL olarak yer aldı.

Van’da 2026 yılının ilk dört aylık döneminde kurulan şirket sayısı 173 olarak kaydedilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu sayı 165 olarak gerçekleşmişti. Buna göre Van'da şirket kuruluşları bir önceki yılın ilk dört aylık dönemine göre yaklaşık yüzde 4,8 oranında artış gösterdi.