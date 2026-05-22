Kurban Bayramına kısa bir süre kala hazırlıklar hız kazandı. Bayrama sayılı günler kala kurbanlık alımında hareketlilik yaşanırken, vatandaşların gözü kurban satış ve kesim noktalarına çevrildi. Özellikle kurban kesimi için uygun alanı bulunmayan vatandaşlar, kentte belirlenen resmi kesim yerlerini araştırıyor.

27 Mayıs Çarşamba günü İslam alemi tarafından idrak edilecek mübarek Kurban Bayramı öncesi, Van merkez ilçeler olan Edremit, Tuşba ve İpekyolu’nda kurban satış ve kesim alanları belirlendi.

İşte 2026 yılı Van merkez 3 ilçesi için belirlenen kurban satış ve kesim yerleri:

EDREMİT İLÇESİ

Kurban Kesim Yerleri:

-Memur-Sen TOKİ A101 civarı, çocuk parkı karşısı

-Esentepe Yunus Emre İlköğretim Okulu karşısı

-Erenkent Edremit İlçe Tarım Müdürlüğü arkası, cami yanı

-Erenkent 6. Etap market ve fırın arkası

-Erenkent 1. Etap Toplum Merkezi karşısı

-Erdemkent Mahallesi kurban kesim alanı

İPEKYOLU İLÇESİ

Kurban Satış ve Kesim Yerleri:

-Belediye Hayvan Pazarı kurban satış yeri

-Özsüerler Mezbahanesi kurban kesim yeri

-İpekyolu Belediyesi Mezbahanesi kurban kesim yeri

TUŞBA İLÇESİ

Kurban Satış ve Kesim Yerleri:

-Oto Sanayi kurban satış merkezi Seyrantepe Mahallesi Oto Sanayi Sitesi içerisi

-Van Gölü Et Kombinası kurban kesim yeri Beyüzümü Mahallesi, Çevre Yolu 1. Sokak

Yetkililer, vatandaşların hijyenik ve güvenli ortamlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için belirlenen resmi alanların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.