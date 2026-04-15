Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van’ın deprem geçmişi nedeniyle mevcut yapı stokunun önemli ölçüde eski ve yıpranmış durumda olduğunu ifade etti. Özdek, kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtirken, mevcut ilerlemenin ise yeterli seviyede olmadığını dile getirdi.

“VAN’DA YER ALAN YAPILARIN BİR KISMI AHŞAP VE KAGİR NİTELİKTE”

Van’ın yapısal anlamda kronik sorunlar taşıyan bir kent olduğuna işaret eden Özdek, özellikle şehir merkezi ve çarşı bölgesinde yer alan yapıların bir kısmının ahşap ve kagir nitelikte olduğunu belirtti.

Bu durumun, kentsel dönüşüm ihtiyacını daha da acil hale getirdiğini ifade eden Özdek, “Van’ın deprem geçmişi göz önünde bulundurulduğunda, mevcut yapı stokunun büyük ölçüde eski ve yıpranmış olduğu görülüyor. Bu nedenle söz konusu yapı stoklarının kentsel dönüşüm sürecine alınarak hızla yenilenmesi ve revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu süreçte yeterli hızın sağlanamadığını ifade etmek gerekir. Van, geçmişi olan ve yapısal olarak kronik sorunlar taşıyan bir kent. Özellikle Van merkezinde ve çarşı bölgesinde yer alan yapıların bir kısmının ahşap ve kagir nitelikte olduğu görülüyor. Bu durum, kentsel dönüşüm ihtiyacını daha da belirgin hale getiriyor.” dedi.

“YAPILARIN TEK TİP SİLUET VE UYUMLU BİR MİMARİ ANLAYIŞLA ELE ALINMASI GEREKİYOR”

Depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesinin ve kentsel estetiğin korunmasının önemine işaret eden Özdek, bu kapsamda özellikle Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ana arterlerde yer alan yapıların tek tip siluet ve uyumlu bir mimari anlayışla ele alınması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

“Söz konusu yapı stokunun yenilenmesi, kentin yeniden planlı bir kentleşme sürecine girmesi, depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi ve kentsel estetiğin korunması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere ana arterlerde yer alan yapıların tek tip siluet ve uyumlu bir mimari anlayışla ele alınması gerekiyor. Ayrıca çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması ve kentsel bütünlüğün sağlanması amacıyla kapsamlı ve planlı bir kentleşme çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz.”