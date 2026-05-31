Van'da havalimanı yakınlarında bulunan göletlerde yaşayan balıklara ekmek yerine renkli poşetlerin atılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Van Ferit Melen Havalimanı yakınlarında bulunan ve çok sayıda göçmen kuş ile su canlısına ev sahipliği yapan sulak alanda çevre bilincinden yoksun kişilerin gerçekleştirdiği duyarsızlık, vatandaşların tepkisini çekti. Balıkları beslemek isteyen bazı kişilerin suya ekmek yerine renkli plastik poşet atması balıkların bu nesneleri yiyecek zannederek yemeye çalışması duyarlı vatandaşları üzdü. Göletlerde yaşayan balıkların plastik atıklar nedeniyle zarar görebileceğini ifade eden vatandaşlar, daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi. Su yüzeyinde görülen poşetlerin hem kötü görüntü oluşturduğunu hem de canlı yaşamını tehdit ettiğini dile getiren vatandaşlar, yetkililerin bölgede denetimlerini artırmasını istedi. Çevre kirliliğinin doğal yaşamı olumsuz etkilediğine dikkat çeken vatandaşlar, özellikle çocuklara doğa ve çevre bilincinin aşılanmasının önemine vurgu yaptı.

Balıkları izlemeye gelen Yusuf Hamdi Akyüz isimli vatandaş, "Havaalanı civarında bulunan göletteyiz. Buraya Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından balık bırakıldı. Bu balıklar görsel şölen sunuyor. Vatandaşlar geliyor burada balıkları ekmekle besliyorlar. Bu da balıkların kıyıya toplanması ve güzel bir görüntü oluşmasına sebep oluyor. Bugün üzücü bir duruma şahit oldum. Balıkları beslemek için geldiğimizde göletin içerisine naylon poşetler atılmış. Balıklar bunu yem zannederek yukarı çıkıp yemeye çalışıyor ve bu yüzden de birbirleriyle uzunca süre bir kavga ediyor. Bu da hem göletin temizliği açısından hem de balıkların sağlığı açısından kötü bir durum. Dikkat edelim. Bu şekilde naylon poşettir, çöplerimizi göletin içerisine atmayalım" diyerek tepkisini dile getirdi.