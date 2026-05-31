Van’ın Erciş ilçesinde, kamuya ait 15 araç ihale yoluyla satışa çıkarılıyor. Satış işlemleri Erciş Kaymakamlığı bünyesindeki Milli Emlak Şefliği tarafından gerçekleştirilecek.

İhale 4 Haziran’da Yapılacak

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında düzenlenecek satış ihalesi, 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 09.30’da başlayacak ve 11.50’ye kadar sürecek. İhaleler, Erciş Kaymakamlığı Milli Emlak Servis Şefliği’nde oluşturulan komisyon huzurunda, her araç için ayrı ayrı yapılacak.

Araçlar Tamirle Kullanılabilir Durumda

Satış listesinde minibüs, kamyon, kamyonet ve otomobil olmak üzere farklı segmentlerde toplam 15 araç yer alıyor. Araçların tamamı “tamir ile kullanılabilir” durumda bulunuyor. İhaleye çıkarılan araçlar çoğunlukla dizel motorlu olup, farklı marka ve model yıllarına sahip.

Fiyatlar 30 Bin TL’den Başlıyor

İhaleye konu araçların tahmini satış bedelleri 30 bin TL ile 190 bin TL arasında değişiyor. Geçici teminat bedelleri ise 9 bin TL’den başlayıp 57 bin TL’ye kadar çıkıyor. En yüksek bedelli araç 2012 model Ford Transit olurken, en düşük bedelli araç ise 2001 model Opel Panelvan olarak listede yer aldı.

Araçlar Farklı Yedieminlerde Bulunuyor

Satışa sunulan araçlar Şaylığ, Gazikent ve Erciş yediemin otoparklarında muhafaza ediliyor. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların belirtilen teminat bedellerini yatırarak, ihale saatinde hazır bulunmaları gerekiyor.

İhale ile ilgili detaylı bilgilere Erciş Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği’nden ulaşılabileceği bildirildi.