Van Gölü Havzası’nda çevre, turizm ve kültürel miras odaklı çalışmalar sürerken Temmuz ayında Van’da geniş katılımlı bir çalıştay düzenleneceği açıklandı.

Çalıştayda Van ve Bitlis’in geleceğine yönelik çevresel, kültürel ve turizm alanındaki yol haritaları masaya yatırılacak.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Van Gölü Havzası’nda yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Van’ın tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ağırbaş, bölgenin yalnızca çevre açısından değil, turizm açısından da stratejik bir merkez olduğunu söyledi.

Van Gölü Havzası’nda çok önemli tarihi alanların bulunduğunu ifade eden Ağırbaş, bu değerlerin korunarak turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Ağırbaş, “Bölgenin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinden nitelikli turistleri bu coğrafyaya nasıl getirebiliriz bunun üzerine yoğun şekilde çalışıyoruz.” dedi.

“SADECE FARKINDALIK DEĞİL, SIFIR ATIK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Çalışmaların Emine Erdoğan himayelerinde sürdürüldüğünü ifade eden Ağırbaş, çevre, su verimliliği ve sıfır atık alanlarında yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir yaşam vizyonu çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Sıfır atık konusunda kalıcı bir anlayış oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Ağırbaş, şu ifadeleri kullandı; “Biz sıfır atıkla alakalı sadece farkındalık oluşturmak istemiyoruz. Türkiye’de ve dünyada sıfır atığın kültürünü oluşturmak istiyoruz. Çünkü farkındalık geçicidir, unutulabilir. Ama kültür haline gelen değerler nesilden nesile aktarılır. Bu nedenle bugün bütün bakanlıklarımızla birlikte sıfır atık kültürünün oluşması için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca artık anaokulundan lise son sınıfa kadar müfredatlarda çevre, sıfır atık ve iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalar yer alıyor. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) iş birliğiyle bu çalışmalar üniversite seviyesine de taşındı.” dedi.

TEMMUZ AYINDA VAN’DA BÜYÜK ÇALIŞTAY OLACAK

Temmuz ayında Van’da düzenlenecek çalıştayın bölge adına önemli bir organizasyon olacağını ifade eden Ağırbaş, “Çalıştay çok geniş kapsamlı olacak. Van ve Bitlis’te yaşayan vatandaşlar, öğrenciler, kadınlar, gençler ve turizm sektöründen temsilciler çalıştayda yer alacak. Van Gölü Havzası’nın geleceği ortak akılla şekillenecek.” ifadelerini kullandı.

“Samed Ağırbaş, çalıştayda Van ve Bitlis’in turizmi, kültürü, sanatı, çevresi ve doğasının kapsamlı şekilde ele alınacağını, önümüzdeki 5 ve 10 yıllık kültürel ve çevresel eylem planlarının hazırlanacağını ayrıca kültürel mirasın dünyaya nasıl tanıtılacağının da tartışılacağını kaydetti.

VAN GÖLÜ İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU KURULUYOR

Sıfır Atık Vakfı bünyesinde Van Gölü ve havzasına yönelik özel bir çalışma grubu oluşturacaklarını açıklayan Ağırbaş, çalışmaların koordinasyonu için eski İller Bankası Genel Müdürü Recep Türkbey’in görevlendirildiğini duyurdu. Recep Türkbey’in özellikle Van Gölü konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Ağırbaş, bölgede yapılacak çalışmaların güçlü şekilde takip edileceğini söyledi.

Ağırbaş, Ahlat’tan Van Kalesi’ne uzanan tarihi ve kültürel hafızanın bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, “Buranın çok katmanlı yaşam kültürüyle birlikte turizm açısından nasıl daha güçlü bir noktaya taşınabileceğini Temmuz ayındaki çalıştayda kapsamlı şekilde değerlendireceğiz.” diye konuştu.

VAN GÖLÜ ÇALIŞMALARI DÜNYAYA ANLATILACAK

Öte yandan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, bu yıl Türkiye’de düzenlenecek önemli organizasyonlardan birinin de Sıfır Atık Forumu olacağını belirterek, “5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 183 ülkenin katılım sağlayacağı forumda, Van Gölü Havzası için yapılan çalışmalar dünyaya iyi uygulama örneği olarak anlatılacak. Çevre ve sürdürülebilirlik alanında Van’ın örnek gösterilen şehirlerden biri olması için çalışmalarımız sürecek.” dedi.