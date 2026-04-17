Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, fakültenin bölge tarımına yönelik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunçtürk, fakültenin 40 yıldır eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü ve bugüne kadar yaklaşık 5 bin mezun verdiğini ifade etti.

Tunçtürk, mezunların önemli bir bölümünün sahada aktif olarak görev yaptığını belirterek, 200’den fazla mezunun Van’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde hizmet verdiğini söyledi.

Ziraat Fakültesi’nde 8 bölümde eğitim verildiğini ve hem eğitim hem de araştırma faaliyetlerinin sürdürüldüğünü kaydeden Dekan Tunçtürk, Türkiye’nin en büyük tıbbi ve aromatik bitki bahçelerinden birine sahip olduklarını da belirtti.

“ÜRETİCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELİYORUZ”

Bölgede yürütülen uygulamalı çalışmalara da değinen Tunçtürk, “Sadece eğitim değil, aynı zamanda uygulamalı çalışmalar da yürütüyoruz. Her yıl düzenlediğimiz tarla günleri ve hasat etkinlikleri kapsamında üreticilerimizle bir araya geliyoruz. Üniversitemiz bünyesinde Türkiye’nin en büyük tıbbi ve aromatik bitki bahçelerinden birine sahibiz. Burada 300’e yakın bitki türü bulunmaktadır ve her yıl hasat etkinlikleri düzenlemekteyiz.” dedi.

“500 DÖNÜMLÜK ALANDA TIBBİ AROMATİK BİTKİ EKİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Van Gölü Havzası’nda yapılan saha çalışmalarında 500’den fazla noktada yerel buğday çeşitlerinin tespit edilerek koruma altına alındığını aktaran Tunçtürk, “Son yıllarda Van ve çevresinde yaklaşık 500 dönümlük alanda tıbbi ve aromatik bitki üretimi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yerel meyve türlerinin çoğaltılması ve üreticilere ulaştırılması yönünde çalışmalar sürdürülüyor. Her yıl yaklaşık bin adet yerel meyve fidanı yetiştirilerek çiftçilerle buluşturuluyor.“ dedi.

“ÇALIŞMALAR BÖLGE TARIMINA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KATKI SAĞLIYOR”

Sulama, destekleme ve üretim planlaması gibi bazı sorunlara da değinen Tunçtürk, alternatif ürün desenleri ve üretim sistemlerinin çeşitlendirilmesiyle bu sorunların aşılabileceğini belirterek, fakültenin her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Turnçtürk, son olarak şu sözleri kaydetti:

“Yerel yönetimler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün katkılarıyla her yıl yüz binlerce meyve fidanı üreticilere ulaştırılıyor. Bu çalışmaların bölge tarımına önemli ölçüde katkı sağladığı da görülüyor. Meyvecilikten sebzeciliğe, alternatif ürünlerden hayvancılığa kadar her alanda destek vermeyi sürdüreceğiz.”