Van’da sağlıkçıların katılımı ile bisiklet turu etkinliği gerçekleştirilerek, kalp sağlığına dikkat çekilecek.

“Kalbiniz için bir pedal da siz çevirin” sloganıyla gerçekleştirilecek bisiklet turu; Sağlık Bakanlığı Van İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kalp Vakfı ve Öğretmenler Bisiklet Topluluğu öncülüğünde yapılacak.

Bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Türk Kalp Vakfı Bisiklet Gezisi ile vatandaşların sağlıklı yaşama teşvik edilmesi hedefleniyor.

“KALBİN İÇİN NE YAPIYORSUN”

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Kalbiniz için bir pedal da siz çevirin! ‘Ben senin için 7/24 çalışıyorum, peki sen kalbin için ne yapıyorsun?’ Değerli mesai arkadaşlarımız; kalbimizin sesini dinlemek ve sağlıklı yaşamın tadını birlikte çıkarmak için yola çıkıyoruz.”

“ROTAMIZ SAĞLIK, HEDEFİMİZ GÜÇLÜ BİR GELECEK”

Ayrıca yapılan davette, “Türk Kalp Vakfı ve Öğretmenler Bisiklet Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen bu anlamlı farkındalık etkinliğinde, rotamız sağlık, hedefimiz güçlü bir gelecek. Tüm çalışanlarımızı aileleriyle birlikte bu güzel bahar sabahında yanımızda görmekten mutluluk duyarız.” ifadelerine yer verildi.

Bisiklet turu, (yarın) 19 Nisan Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Etkinliğin toplanma ve başlangıç noktası Van İl Sağlık Müdürlüğü bahçesi olurken, tur Van Kalesi’nde sona erecek.