Sabah saatlerinde Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki Özalp yol ayrımında iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Salahane Mahallesi nüfusuna kayıtlı aynı aileden Selbet, Emre, Yunus ve Havvanur Kiraz, hastaneye kaldırılanların da aynı aileden Tubanur Kiraz ile Levent Kiraz olduğu belirlendi. Yaralıların tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, kontrollü şekilde ulaşımın sağlandığı kara yolu ise kazaya karışan araçlar kaldırıldı.