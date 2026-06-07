Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin bakanlık belgeli tesis istatistiklerini yayımladı. Yayımlanan rapora göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde işletme belgeli tesis sayısında 74 tesisle Kars ilk sırada yer alırken, Van ise 68 işletme belgeli tesisle bölgede ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca bakanlık onaylı işletme, yatırım ve basit konaklama belgeli tesislerin toplam sayısına bakıldığında ise Van 110 tesisle ilk sırada yer alırken, Kars ikinci sırada yer buldu.

2026 yılı Mayıs verilerinde, Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 8 bin 533, yatırım belgeli tesis sayısı 451 ve basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı ise 12 bin 818 olarak kaydedildi.

Van özelinde yatırım belgeli tesis sayısının 6 olduğu, bu tesislerde toplam 383 oda ve 872 yatak kapasitesi bulunduğu belirtildi. Aynı dönemde Van’da basit konaklama işletme belgesine sahip tesis sayısı 36 olarak açıklanırken, bu tesislerin toplam oda kapasitesi bin 167, yatak kapasitesi ise 2 bin 334 olarak kaydedildi.

Öte yandan Van’daki bakanlık onaylı işletme, yatırım ve basit konaklama belgeli tesislerin toplam kapasitesine bakıldığında, Van genelindeki toplam oda sayısı 4 bin 174’e, toplam yatak kapasitesi ise 8 bin 644’e ulaştı.