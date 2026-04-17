Çetin kış şartlarından dolayı 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray kara yolunda, AFAD ekipleri tarafından çığ incelemesi gerçekleştirildi. Son dönemdeki yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimlerinin ardından, bölgedeki can ve mal güvenliğini korumak amacıyla harekete geçen uzman ekipler, güzergah üzerindeki kritik noktaları tek tek taradı.

Yoğun kar yağışı ve yüksek rakım nedeniyle çığ tehlikesinin sıkça yaşandığı güzergâhta incelemelerde bulunan ekipler, özellikle daha önce çığ düşen noktaları mercek altına aldı. Kar kalınlığı, eğim durumu ve zemin yapısını değerlendiren ekipler, muhtemel risklere karşı raporlama yaptı.

Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 75 santim

Doğu Anadolu'nun zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede, ilkbahara girilmesine rağmen yüksek kesimlerde kış etkisini sürdürüyor. Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan Karabet'te, nisan ayına gelinmesine rağmen kar kalınlığı 3 metre 75 santime ulaşmış durumda. Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 75 santime ulaşırken Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.