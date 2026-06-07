Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan 9 taşınmazı (mesken) açık teklif usulüyle satışa çıkardığını duyurdu.

Satışı gerçekleştirilecek olan taşınmazlar İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi’nde bulunuyor.

İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ

İhale, açık teklif usulüyle 16 Haziran Salı günü saat 10.30’da yapılacak. İhale, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Beşminare Mahallesi 1331 Sokak No:19 adresindeki ihale salonunda gerçekleştirilecek. İhalede tüm taşınmazlar için teklifler aynı gün ve saatte alınacak.

İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

İhaleye katılacak gerçek kişilerden şu belgeler istenecek;

-Kimlik fotokopisi

-Yerleşim yeri belgesi (ikametgah)

-Geçici teminat makbuzu

İhaleye şirket olarak katılacaklardan istenecek belgeler;

-Yıl içerisinde alınmış Ticaret Sicil Gazetesi

-Tasdikli ticaret ya da sanayi odası sicil kaydı

-Faaliyet belgesi

-Şirket ana sözleşmesi

-İmza sirküleri

-Şirket yetkilisinin T.C. kimlik numarasını içeren T.C. kimlik kartı fotokopisi, yerleşim yeri belgesi (ikametgah) ve yetki belgesinin aslı veya noterden tasdikli suretleri

İhaleye kooperatif veya dernek olarak katılacaklardan istenecek belgeler ise şu şekilde;

-T.C. kimlik numarasını içeren T.C. kimlik kartı fotokopisi

-Yerleşim yeri belgesinin (ikametgah) aslı veya noterden tasdikli suretleri

Ayrıca, istekli vekaleten iştirak ediyorsa; vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekiyor.

İlan ile ilgili tüm detaylara İlan.gov.tr adresinden ulaşılabilir.