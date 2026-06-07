Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılına ait Ulusal Eğitim İstatistiklerinde, okuma yazma bilmeyenlere ilişkin veriler Türkiye genelinin yanı sıra Van’a ilişkin bilgileri de içerdi.

2024 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 741 bin 566 okuma yazma bilmeyen kişi bulunurken, bu sayı 2025 yılında yüzde 3,6’lık düşüşle 1 milyon 678 bin 744’e geriledi.

Türkiye nüfusunun 86 milyon 92 bin 168 olduğu dikkate alındığında, okuma yazma bilmeyenler nüfusun yüzde 1,95’ini oluşturdu.

Van’da ise 2024 yılında okuma yazma bilmeyen kişi sayısı 45 bin 17 olarak kaydedilirken, bu sayı 2025 yılında yüzde 3,5’lik düşüşle 43 bin 429’a geriledi. Van’ın toplam nüfusu 1 milyon 112 bin 13 olarak hesaplandığında, okuma yazma bilmeyenler nüfusun yüzde 3,9’unu oluşturdu.

VAN’DA OKUMA YAZMA BİLMEYEN KADIN ORANI YÜKSEK

Van’da 2024 yılında okuma yazma bilmeyen erkek sayısı 6 bin 618, kadın sayısı ise 38 bin 399 olarak kaydedildi. 2025 yılında ise erkek sayısı 6 bin 338’e, kadın sayısı 37 bin 91’e geriledi. Bu verilere göre 2025 yılında okuma yazma bilmeyen erkek sayısı, 2024 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 4,2 oranında azalırken; kadın sayısı yaklaşık yüzde 3,4 oranında düşüş gösterdi. 2025 yılı itibarıyla Van’da okuma yazma bilmeyen kadınların sayısı, okuma yazma bilmeyen erkeklerin yaklaşık 5,8 katı olarak kayıtlara geçti.

VAN 9. SIRADA YER ALDI

Van, 2025 yılında Türkiye genelinde okuma yazma bilmeyenlerin en fazla olduğu dokuzuncu il oldu. Türkiye genelinde okuma yazma bilmeyen kişi sayısının en fazla olduğu il 205 bin 845 kişi ile İstanbul olurken, onu 103 bin 823 kişi ile Şanlıurfa izledi.

Diyarbakır 76 bin 415 kişi ile üçüncü sırada, Ankara 73 bin 975 kişi ile dördüncü sırada yer aldı. Adana 53 bin 490 kişi ile beşinci, Bursa 49 bin 173 kişi ile altıncı, Gaziantep 46 bin 782 kişi ile yedinci, İzmir 46 bin 38 kişi ile sekizinci sırada bulunurken, Van 43 bin 429 kişi ile dokuzuncu sırada yer aldı.