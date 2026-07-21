Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

YKS TERCİHLERİ YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adaylarımızı, bu süreçte adeta adaylarımız ile birlikte sınava hazırlanan ve onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi eğitim camiamızı tebrik ediyorum. Üniversiteye yerleşecek kardeşlerimizin öğrenmelerini en iyi şekilde tamamlayacaklarına ve ülkemize faydalı görevler üstleneceklerine olan inancımın tam olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS tercih işlemlerinin, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtirken, tercih sürecinde adayların; ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve destek almalarını tavsiye etti.

YKS ŞAMPİYONLARI

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Şişli Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrenci Şerif Efe Dartar birinci oldu.

Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise 3 farklı branşta ve İstanbul'dan öğrenciler bulunuyor.

Sayısal alanda TYT birincilerinden Şerif Efe Dartar birinci oldu.

Sözel alanda Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Salahaddin Coşkun birinci oldu.

Eşit ağırlık bölümlerinde ise Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Tuğsem Bahar birinci oldu.

YABANCI DİL TESTİ

Yabancı Dil Testi'nde birinci olan öğrenciler ise şu şekilde:

Almanca: Eylül Uyar / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça: Ammar Moataz Mohamed Ibrahım Mahmoud / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul

Fransızca: Sena İlhan / Açık Öğretim Lisesi / Denizli

İngilizce: Doğa Erdemir / Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul

Rusça: Ela Demirel / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / İstanbul