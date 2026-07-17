Öğrenci servis taşımacılığına ilişkin uzun süredir devam eden hukuki süreç, Danıştay'ın verdiği kararla yeni bir boyut kazandı.

İzmir'de özel okul ve eğitim kurumlarının kendilerine ait araçlarla ücret karşılığında öğrenci taşımasına ilişkin uygulamaya son veren kararın, yalnızca kent için değil, Türkiye genelinde benzer uygulamalara emsal teşkil etmesi bekleniyor.

HUKUKİ SÜREÇ DANIŞTAY KARARIYLA SONUÇLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 10 Ekim 2018 tarihinde aldığı kararla özel öğretim kurumlarının kendi mülkiyetindeki araçlarla ücret karşılığında öğrenci servis hizmeti vermesini yasaklamıştı.

Söz konusu düzenlemenin ardından İzmir Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Etüt Merkezleri Derneği, kararın iptali istemiyle dava açtı. Davaya bakan İzmir 4. İdare Mahkemesi, belediyenin kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 8. Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozarak ücretli öğrenci taşımacılığının yalnızca ticari tescilli 'S' plakalı servis araçlarıyla yapılabileceğine hükmetti.

ÜCRETLİ TAŞIMACILIKTA 'S' PLAKA ZORUNLULUĞU

Danıştay kararının ardından UKOME tarafından yeni düzenleme hayata geçirildi.

Buna göre, özel okul ya da eğitim kurumlarına ait özmal araçlarla doğrudan veya dolaylı şekilde ücret karşılığında öğrenci taşınmasına izin verilmeyecek.

Yapılacak denetimlerde bu kurala aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen araçların izin belgeleri iptal edilecek ve ücretli öğrenci servis hizmeti yalnızca 'S' plaka tahditli ticari servis araçlarıyla yürütülebilecek.

SERVİSÇİLER ODASI: "EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, kararın servis taşımacılığı sektöründe uzun süredir yaşanan haksız rekabeti sona erdireceğini savundu.

Özmal araçlarla gerçekleştirilen ücretli taşımacılığın servis esnafını mağdur ettiğini belirten Bostancı, oda olarak hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdürdüklerini ifade etti.

Danıştay'ın verdiği kararla okul adına kayıtlı araçlarla ücret karşılığı öğrenci taşınmasının artık mümkün olmayacağını vurgulayan Bostancı, kararın sektörde önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

PERSONEL TAŞIMACILIĞINA DA DÜZENLEME

Bostancı, yalnızca öğrenci taşımacılığıyla sınırlı kalmayan yeni düzenlemeler kapsamında personel taşımacılığına ilişkin de karar alındığını söyledi.

İlk tespitlere göre özmal araçlarla personel taşımacılığı yapan yaklaşık bin aracın artık izin belgesi alamayacağını belirten Bostancı, okul bünyesinde kayıtlı yaklaşık 700 aracın da ücretli öğrenci servisi olarak faaliyet gösteremeyeceğini ifade etti.

"OKULLAR SADECE KENDİ PERSONELİNİ TAŞIYABİLECEK"

Kararın kapsamına ilişkin değerlendirmede bulunan Bostancı, okul adına kayıtlı araçların tamamen yasaklanmadığını, bu araçların yalnızca okulun kendi öğretmenleri ve çalışanlarının taşınmasında kullanılabileceğini söyledi.

Buna karşılık öğrencilerin ücret karşılığında taşınmasının yalnızca yetkilendirilmiş ticari servis araçlarıyla yapılabileceğini belirten Bostancı, uygulamanın hem yasal düzeni hem de sektörde adil rekabeti güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

KARARIN TÜRKİYE GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Servisçiler Odası, Danıştay'ın kararının yalnızca İzmir'i ilgilendirmediğini, benzer uyuşmazlıklarda ülke genelinde emsal olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Sektör temsilcileri, kararın diğer illerde de benzer düzenlemelere zemin hazırlayabileceğini ve öğrenci servis taşımacılığına ilişkin uygulamaların yargı kararları doğrultusunda yeniden şekillenebileceğini ifade ediyor.