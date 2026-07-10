Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçları açıklandı. Tercih dönemine ilişkin ailelere ve çocuklara uyarılarda bulunan bulunan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sınav Koordinatörü Mustafa Şahin, velilerin en sık yaptığı hatanın puana odaklanmak olduğunu belirterek, tercihlerin yüzdelik dilime getirdi. Şahin, tercih döneminde ailelerin okulları yerinde görmesi, rehberlik servislerinden destek alması ve nakil sürecini de göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

‘VELİLERİN HABERİ OLMAYABİLİYOR’

Şahin, "Burada en önemli hususlardan biri, velilerimizin puana göre hareket etmesi. Maalesef yanlış bir yoldan gidiyorlar. Önemli olan puan değil, yüzdelik dilimdir. Tercihler yüzdelik dilime göre yapılmalı. Ancak bazı velilerimiz bizi arayıp 'Şu puanı aldık, çocuğumuz ne yapacak?' diye soruyor. Biz de onlara yüzdelik dilimin önemli olduğunu söylediğimizde, birçoğu 'Ondan haberimiz yok' diyor. Aslında önemli olan yüzdelik dilimdir. Her okulun kendine özgü bir yüzdelik dilim aralığı var ve bu her yıl güncelleniyor. Yol haritasını buna göre çizmek gerekiyor" diye konuştu.

'OKULLARI MUTLAKA ZİYARET EDİN'

Tercih döneminde ailelerin yalnızca puan ve başarı sıralamasına odaklanmaması gerektiğini belirten Şahin, "Bence aileler okulları ziyaret etsinler. Okulun fiziki şartlarını görsünler. Okul yönetimiyle, müdür ve müdür yardımcılarıyla tanışsınlar. Rehberlik bölümüyle mutlaka görüşüp istişare halinde olsunlar. Mümkünse o okulda okuyan ya da mezun olan öğrencilerle de konuşup okul hakkında bilgi alırlarsa çok daha doğru bir tercih süreci yürütmüş olurlar" değerlendirmesinde bulundu.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ YURT DIŞINDA EĞİTİM İÇİN SINAVLARA HAZIRLIYORUZ’

Öğrencilerin okul seçerken sunulan eğitim imkanlarını da değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Şahin, "Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de sınıflar 18 kişilik. Fiziksel şartlar da gerçekten çok iyi. Bu nedenle velilere ve öğrencilerimize okulumuzu gelip görmelerini tavsiye ederim. Yurt dışında eğitim almayı düşünen öğrencilerimiz için AP derslerimiz ve TOEFL derslerimiz var.

Ayrıca Almanya'yı düşünen öğrencilerimiz için Goethe Enstitüsü sınavlarına yönelik çalışmalar yapıyor, öğrencilerimizi bu sınavlara hazırlıyoruz. Erasmus programımız oldukça yoğun yürütülüyor. Bu yıl öğrencilerimizi İtalya, Amerika ve Almanya'ya staja gönderdik. Aynı zamanda 11'inci sınıftan itibaren YKS hazırlık kursları düzenliyoruz. TYT ve AYT'de başarılı sonuçlar elde edebilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfında ana dili İngilizce olan öğretmenlerden yabancı dil eğitimi alıyor. Bu sayede 9'uncu sınıfa geldiklerinde yabancı dil konusunda önemli bir ilerleme kaydediyorlar" ifadelerini kullandı.

'NAKİL SÜRECİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN'

Tercih döneminin sakin ve planlı şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Bu süreç zor bir süreç. Maalesef bazı çocuklar ve bazı aileler istedikleri sonuçlara ulaşamamış olabilir. Ama bu dünyanın sonu değil. Bu süreci panik havasıyla değil, planlı ve stratejik bir şekilde atlatabilirler. Bir de şunu unutmasınlar; birinci yerleştirmenin ardından nakil süreçleri olacak. Bu nedenle nakil sürecini de göz ardı etmesinler" dedi.