Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen tüp patlaması, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Adıgüzel Mahallesi 65. Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tüp patlamasının ardından odunlukta yangın çıktı. Patlama sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

Yangında odunlukta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.