Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ve Başkale Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan istihbari çalışmalara istinaden, sürücülüğünü yabancı uyruklu şahısların yaptığı tır ile uyuşturucu madde kaçakçılığı yapılacağı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti suçunun ortaya çıkarılması ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi maksadıyla düzenlenen operasyonda; 333 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi" denildi.

Kaynak: İHA