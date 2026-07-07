Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatma köyündeki ortak kullanım alanındaki tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerce imece usulüyle biçilerek balya haline getirilen otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangını fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle müdahale ettiği yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık bin balya ot yanarak kül oldu.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.