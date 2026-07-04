Edinilen bilgilere göre, yangın öğle saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Ev Küle Döndü

Kaynak: Mecnun Çali