Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyeti ağırladı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Çiftçi, DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay ve beraberindeki heyet, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Şen'i makamlarında ziyaret etti. Kent ve bölge ekonomisi açısından kritik başlıkların ele alındığı ziyaret, iş dünyasının ulusal ve yerel dinamiklerini bir araya getirdi.

Bölgesel kalkınma ve ulusal dinamikler değerlendirildi

Ziyaret kapsamında sanayi bölgesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunulurken, Van bölgesinin ekonomik kalkınma durumu detaylıca ele alındı. Yerel katmanlarla ulusal dinamiklerin entegrasyonu ve kalkınma hamlelerinin koordineli şekilde yürütülmesi üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Van'ın demiryolu ve havayolu ulaşımı ile OSBÜK'ün rolü ele alındı

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri ise ulaşım altyapısı oldu. Toplantıda Van'ın kesintisiz demiryolu ve havayolu durumu masaya yatırılarak; Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu'nun (OSBÜK) demiryolu ağları üzerinde aktif çalışmalar yürütmesi gerektiği yönündeki stratejik görüşler karşılıklı olarak ele alındı.

Başkan Memet Aslan'dan teşekkür konuşması

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve iş dünyasının temsilcilerine teşekkür eden Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz bu ortak akıl buluşması, sadece Van sanayisi için değil, tüm bölge ekonomimizin ulusal dinamiklerle entegre olması adına çok kıymetli bir adımdır. Özellikle kentimizin can damarı olan kesintisiz demiryolu ve havayolu ulaşımı gibi makro projelerde, iş dünyamızın çatı kuruluşlarının desteğini hissetmek bizlere güç vermektedir. Başkanlarımıza ve heyet üyelerine, bölgesel kalkınmaya sundukları vizyoner katkılar, nazik ziyaretleri ve kentimiz ekonomisine gösterdikleri derin teveccüh için şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm sanayicilerimiz adına kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, misafirleriyle yakından ilgilenerek kendilerini uğurladı.