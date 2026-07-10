Van'ın Edremit ilçesinde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında kapalı kasa hafif ticari kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Edremit ilçesine bağlı Yeni TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 65 AZ 626 plakalı kapalı kasa hafif ticari kamyonet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.