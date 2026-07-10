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Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Edremit ilçesine bağlı Yeni TOKİ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 65 AZ 626 plakalı kapalı kasa hafif ticari kamyonet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

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