Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van'da artan kira fiyatlarının vatandaşları zor durumda bıraktığını belirterek, sorunun çözümü için konut stokunun artırılması gerektiğini ifade etti. Özdek, imar sorunlarının giderilmesiyle birlikte yeni konut projelerinin hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kiralık konut bulmanın daha da zorlaşacağını belirten Özdek, artan kira bedellerinin özellikle asgari ücretle geçinen vatandaşlar üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturduğunu kaydetti.

“BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN KONUT STOKUNUN ARTIRILMASI GEREKİYOR”

Barınma sorununun giderek büyüdüğünü ifade eden Özdek, “Bu sorunun çözümü için öncelikle konut stokunun artırılması gerekiyor. Çünkü kiraların bu denli yükselmesi, başta asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız olmak üzere toplumun büyük bir kesimini ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. İnsanlarımız yükselen kira bedelleri karşısında nasıl bir yol izleyeceklerini bilemez hale gelmiş durumda. Bu noktada hem ev sahiplerini hem de kiracılarımızı birbirlerinin durumunu anlamaya ve empati kurmaya davet ediyoruz. Özellikle mağduriyet yaşayan kiracılarımızın içinde bulunduğu şartların mutlaka dikkate alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum.” dedi.

Sorunun kalıcı çözümünün yeni konut üretiminden geçtiğini ifade eden Özdek, mevcut konut stokunun artırılması için imar çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Özellikle yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra İran'dan gelen ziyaretçilerin de Van’da konut talebini artırdığını belirten Özdek, mevcut stokun bu talebi karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

“KONUT ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA İHTİYAÇ VAR”

Van'da yaşanan imar sorunlarının inşaat sektörünü de olumsuz etkilediğini söyleyen Özdek, “İşsizlik oranının yüksek olduğu bir ilde, kira artışlarının bu seviyelere ulaşması doğal olarak barınma sorununu da beraberinde getiriyor. Van'da yaşanan barınma probleminin ve fahiş kira fiyatlarının önüne geçebilmek için acil şekilde yeni projelerin hayata geçirilmesine ve konut üretiminin artırılmasına ihtiyaç var. Konut üretimini daha fazla geciktirmeden başlatmamız gerekiyor. Çünkü yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı turistler Van'a yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle İran'dan gelen ziyaretçilerin de etkisiyle kiralık konutlara olan talep artıyor ve bunun kira fiyatlarını daha da yukarı çekme riski bulunuyor.” diye konuştu.

“YENİ KONUTLARIN HIZLA YAPILMASI ARTIK BİR ZORUNLULUK”

Kira artışlarının hem kiracıları hem de ev sahiplerini etkilediğini ifade eden Özdek, konut üretiminin artırılması ve imar çalışmalarının tamamlanması konusunda başta Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların gerekli adımları atmasının önem taşıdığını söyledi.

Özdek konuya dair son olarak şunları söyledi:

“Kira fiyatlarının bu kadar yüksek seviyelere çıkması aslında her iki tarafı da olumsuz etkiliyor, bu nedenle Van'ın imar planlamasının bir an önce tamamlanması büyük önem taşıyor. Bugün birçok müteahhit yatırım yapmak ve yeni konut üretmek istemesine rağmen imar sorunları nedeniyle inşaata başlayamıyor. Bu durum da konut stokunun yetersiz kalmasının en önemli nedenlerinden biri. Eğer konut açığını kapatmak istiyorsak, özellikle Edremit ve Erciş güzergahındaki uygun bölgelerin planlı şekilde imara açılması ve konut üretimine tahsis edilmesi gerekiyor. Yeni konutların hızla yapılması artık bir zorunluluk ve bu noktada başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gerekli adımları bir an önce atması gerektiğini düşünüyorum.”