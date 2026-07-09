Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, ulaşım ağlarının bir kentin ve ülkenin ekonomik kalkınmasındaki hayati önemine dikkat çekerek, Van'ın küresel ticaret rotalarında kilit bir üs haline gelmesi için kesintisiz demiryolu projesinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aslan, "Ulaşım medeniyettir. Ulaşım ağlarının gelişmesi; üretime, sanayiye, turizme ve tarıma, kısacası bütün sektörlere pozitif etki sağlayan, bütün sektörlerin gelişmesine çok ciddi katkı sunan bir ağdır. Ulaşımın yetersiz olduğu, her yere ulaşmadığı, güvenli olmadığı veya maliyetlerinin yüksek olduğu ve zamanında ulaşım sağlanamadığı, teslimatların zamanında yapılamadığı durumlarda yaşanacak aksaklıklar; ülkenin de, ilin de, bölgenin de tüm ekonomik parametrelerini çok ciddi şekilde negatif etkiler. Ulaşım ağı ne kadar geniş ve her tarafa ulaşabilir pozisyonda olursa nasıl pozitif bir etki oluşturacaksa, ulaşılamadığı zaman da tam tersine bütün ülkenin verilerine negatif etki eder. Yani üretimden istihdama, ihracattan dış ticaretteki dengelerine, pazardan rekabetçiliğe kadar hepsini olumsuz etkiler" dedi.

"Van, Asya'ya açılacak kapının en stratejik noktasında yer alıyor"

Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu projeleriyle Van'ın küresel bir lojistik merkezine dönüşebileceğini ifade eden Başkan Memet Aslan, "İlimiz bugün bu kesintili demiryolunu kesintisiz hale getirebilirse Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan bir lojistik hattı, bir tren yolu hattı ve kalkınma yolu hattı oluşur. Özellikle Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla birlikte buraların da ulaşıma ve bu ağın içerisine girmesiyle Van; bu bölgenin, Orta Doğu'nun ve ülkenin doğu bloğuna, özellikle Asya'ya ve Orta Asya'ya açılacak kapının en uç, en hassas ve en stratejik noktasında yer almaktadır. Dolayısıyla bu ulaşımı kesintisiz hale getirirsek hem il olarak hem de ülke olarak ihracata, üretime ve bütün ekonomik verilere, endekslere çok ciddi katkılar sağlamış oluruz. İlimiz, bu bölgenin ve ülkenin jeostratejik ve jeopolitik açıdan en hassas noktasında, aynı zamanda verimli bir havzasında yer almaktadır. Van demek, bölge havzası demektir. Van'ın etrafında 10'un üzerinde ilimiz var ve hepsi Van'a bakıyor. Dolayısıyla Van'ı güçlendirdiğimiz ve ulaşım ağını genişlettiğimiz zaman, bu illerin tamamına verimli bir strateji uygulamış oluyoruz" diye konuştu.

"Kesintisiz demiryolu Van'a büyük ivme kazandıracak"

Kuzey Van Gölü Demiryolu Hattı'nın Van OSB iltisak hattıyla entegre edilmesinin sağlayacağı ekonomik kazanımlara da dikkat çeken Aslan, "Bizim Kuzey Van Gölü'nün artık kesintisiz bir demiryolu ağıyla ulaştırılması ve bu ağın organize sanayi bölgesinin iltisak yoluyla beraber birleştirilerek bu ağa organize sanayi bölgesinin dahil edilmesi gerekmektedir. Bu gerçekleştiği takdirde Van Organize Sanayi Bölgesi ve Van bölgesi; Allah'ın izniyle üretiminden turizmine, hayvancılığından tarımına kadar birçok sektörde çok ciddi hamleler ve çok ciddi ivmeler yakalayacaktır. Van'a kesintisiz demiryolu ile yüksek hızlı ve hızlı tren ağlarının dahil edilmesi, Van'ın ulaşımına katkı sunulması gerekir. Çünkü Van demek Türkiye demektir, Doğu Anadolu demektir, Orta Doğu demektir ve Çin'den Avrupa'ya kadar kesintisiz bir demiryolu hattının oluşması demektir. Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru ile birlikte, Orta Asya ile Ermenistan ilişkilerinin düzelmesiyle beraber inşallah Van burada daha da güçlenecek ve daha da kilit bir konum haline gelecektir" şeklinde konuştu.